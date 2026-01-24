पटना में एकतरफा प्यार में लड़की को बीच सड़क पर जिंदा जलाया, 5 दिन बाद जिंदगी से हारी जंग

घटना के संबंध में परिवार के लोगों ने बताया कि बैरिया गांव का रहने वाला 22 वर्षीय आदित्य मेरी बेटी पर दोस्ती करने के लिए प्रतिदिन दबाव बना रहा था। इसको लेकर वह उसे रास्ते में परेशान भी किया करता था। 17 जनवरी को लड़की ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसपर वह नाराज हो गया और लड़के ने कहा, मैं पेट्रोल डालकर तुम्हें जला दूंगा। इतने में लड़की ने कहा कि हिम्मत है तो जला दो। इसपर दोनों में बहस हुई। जिसके बाद आरोपी ने लड़की के ऊपर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। लड़की बचने के लिए जलते हुए सड़क पर करीब 100 फीट तक भागती रही। फिर वह गिर गई। आसपास के लोगों ने आनन-फानन में उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। 5 दिन इलाज चलने के बाद उसकी मौत हो गई।