बिहार विधानसभा चुनाव: दानापुर से जन सुराज का कैंडिडेट लापता, मोबाइल स्विच ऑफ, जानें क्या है पूरा मामला

अखिलेश नामांकन से पहले मंदिर में पूजा करने गए। उसके बाद से वे अचानक से गायब हो गए। आने में देर होने पर जब उनकी खोज शुरू हुई। नामांकन मे गए लोग उनकी तलाश करने लगे। जन सुराज पार्टी तक ये बात पहुंची। पार्टी की ओर से भी अखिलेश कुमार की खोज शुरू हुई। लेकिन,वे नहीं मिल पाए। जन सुराज की ओर से कोई काफी प्रयास के बाद भी अखिलेश का कुछ भी पता नहीं चला। इधर नामांकन का निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी उनका कोई अता पता नहीं चल पाया। इस कारण जन सुराज की ओर से दानापुर विधानसभा सीट पर कोई नामांकन नहीं कर पाया। नामांकन का आज अन्तिम दिन था। पार्टी का कहना है कि अखिलेश के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली तो कानूनी मदद ली जाएगी।