बिहार विधानसभा चुनाव: दानापुर से जन सुराज का कैंडिडेट लापता, मोबाइल स्विच ऑफ, जानें क्या है पूरा मामला

बिहार में जन सुराज के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ रहे दानापुर सीट के प्रत्याशी अखिलेश कुमार अचानक से गायब हो गए। नॉमिनेशन करने से पहले मंदिर पूजा करने गए थे। उसके बाद से कोई पता नहीं चला। मोबाइल भी स्विच ऑफ है।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 17, 2025

prashant kishore

प्रशांत किशोर (फोटो- सोशल मीडिया जन सुराज पार्टी)

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन था। पूरे प्रदेश में पहले चरण के नामांकन कोलेकर बड़ी संख्या मे लोगों ने नामांकन किया। लेकिन, दानापुर सीट से जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश कुमार उर्फ मुटूर नॉमिनेशन नहीं कर सके। शुक्रवार को अपने नामांकन को लेकर उनहोंने पूरी तैयारी कर ली थी। नामांकन में साथ चलने के लिए बड़ी संख्या में समर्थकों का जमावड़ा भी लग गया था।

मोबाइल भी स्विच ऑफ

अखिलेश नामांकन से पहले मंदिर में पूजा करने गए। उसके बाद से वे अचानक से गायब हो गए। आने में देर होने पर जब उनकी खोज शुरू हुई। नामांकन मे गए लोग उनकी तलाश करने लगे। जन सुराज पार्टी तक ये बात पहुंची। पार्टी की ओर से भी अखिलेश कुमार की खोज शुरू हुई। लेकिन,वे नहीं मिल पाए। जन सुराज की ओर से कोई काफी प्रयास के बाद भी अखिलेश का कुछ भी पता नहीं चला। इधर नामांकन का निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी उनका कोई अता पता नहीं चल पाया। इस कारण जन सुराज की ओर से दानापुर विधानसभा सीट पर कोई नामांकन नहीं कर पाया। नामांकन का आज अन्तिम दिन था। पार्टी का कहना है कि अखिलेश के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली तो कानूनी मदद ली जाएगी।

कौन है अखिलेश कुमार उर्फ मुटूर

अखिलेश कुमार उर्फ मुटूर बीजेपी से जन सुराज में आया था। जन सुराज में उसके साथ रहने वाले लोगों का कहना था कि उसका मन जन सुराज में नहीं लग रहा था। पिछले कई दिनों से वो बीजेपी के कई सीनियर नेताओं के संपर्क में भी था। इसको लेकर कयास लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी के प्रभाव में आकर पूरी प्लानिंग के तहत नामांकन से ठीक पहले गायब हो गया हो। बहरहाल इस मुद्दे पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।

पहले चरण के नामांकन का आज अन्तिम दिन

बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आज (शुक्रवार) आखिरी दिन था। शुक्रवार (17 सितंबर) को पहले चरण के 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया संपन्न हुई। इस दौरान 1198 नामांकन दाखिल हुए। लेकिन, प्रशांत किशोर की जन सुराज का एक प्रत्याशी आज नामांकन नहीं कर सका। जन सुराज बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी की ओर से इसको लेकर अब तक प्रत्याशियों की दो लिस्ट भी जारी कर चुकी है।

image

Updated on:

17 Oct 2025 11:31 pm

Published on:

17 Oct 2025 11:27 pm

