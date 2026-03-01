जीतन राम मांझी के करीबी दानिश रिजवान का फायरिंग करते वीडियो वायरल, RJD ने कानून-व्यवस्था पर खड़े किए सवाल उठाए

आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर यह वीडियो साझा करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने सवाल उठाया कि बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति क्या है और आरोप लगाया कि एनडीए शासन में ऐसी घटनाएं हो रही हैं।