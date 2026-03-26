Video: CM नीतीश कुमार के काफिले के सामने आई छोटी बच्ची, महिला सिपाही ने जान पर खेलकर बचाई जिंदगी

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को अपनी समृद्धि यात्रा के तहत अपने गृह जिले नालंदा में थे, जहां उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी। इस दौरे के दौरान, जब CM का काफिला तेज रफ्तार में एक फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के लिए नालंदा कॉलेज से भराव की ओर जा रहा था, तभी एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। इस दौरान काफिले के बीच, अचानक एक छोटी बच्ची सड़क पर आ गई। हालांकि, उस समय ड्यूटी पर मौजूद सड़क किनारे खड़ी एक महिला पुलिस कांस्टेबल ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए बच्ची की जान बचा ली। इस घटना का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।