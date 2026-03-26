‘बिहार में CM पद की कोई वैकेंसी नहीं, नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे’, जदयू MLC का बड़ा बयान

समृद्धि यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित करते सीएम नीतीश कुमार (फोटो- X@JDU)
बिहार की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और मुख्यमंत्री पद से संभावित इस्तीफे की खबरें काफी गर्म हैं। इन चर्चाओं के बीच जनता दल यूनाइटेड (JDU) के MLC खालिद अनवर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में फिलहाल मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार बिहार के बेटे हैं और वे यहीं रहकर राज्य की सेवा करेंगे।
मीडिया से बात करते हुए, खालिद अनवर ने कहा कि जो लोग नीतीश कुमार के जाने की अटकलें लगा रहे हैं, वे उनकी शख्सियत और बिहार के प्रति उनके अटूट समर्पण को नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि अभी मुख्यमंत्री पद पर वैकेंसी कहां है जो नए मुख्यमंत्री की चर्चा हो? अभी नीतीश कुमार सीएम हैं और वे बहुत अच्छे से बिहार चला रहे हैं। जगह तभी खाली होगी जब वे खुद इस्तीफा देने का फैसला करेंगे और अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। खालिद अनवर ने आगे कहा कि इस मोड़ पर यह चर्चा करना जल्दबाजी होगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। बिहार की जनता चाहती है कि नीतीश कुमार ही उनके मुख्यमंत्री बने रहें।
मुख्यमंत्री के राज्य सभा सदस्य के तौर पर चुने जाने पर खालिद अनवर ने कहा कि राज्य सभा जाना पूरी तरह से नीतीश कुमार का निजी फैसला है। उन्होंने आगे कहा कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली चले भी जाते हैं, तब भी वे बिहार में सत्ता का मुख्य केंद्र बने रहेंगे। खालिद अनवर ने कहा, 'दिल्ली जाना है या नहीं, यह नीतीश कुमार की मर्जी है। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि वे बिहार को छोड़ देंगे। वे बिहार के बेटे हैं, वे हमेशा बिहार के रहे हैं और आगे भी बिहार के ही रहेंगे।'
खालिद अनवर ने जोर देकर कहा कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर विकास के लिए अपना जनादेश दिया है और यह गठबंधन अटूट है। उन्होंने कहा कि अब यह नीतीश कुमार पर निर्भर करता है कि वे यह तय करें कि क्या वे काम को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खुद बने रहेंगे, या इस पद पर किसी अन्य NDA उम्मीदवार को नियुक्त करेंगे।
खालिद अनवर ने आगे कहा कि अगर कोई नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बनता है, तो यह अनुमान लगाना मुश्किल होगा कि वे उनके नक्शेकदम पर चलेंगे या नहीं और अगर वे ऐसा करने में असफल रहते हैं, तो अंततः बिहार की जनता ही यह तय करेगी कि वे सत्ता में बने रहेंगे या नहीं।
मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा को विपक्ष द्वारा विदाई यात्रा बताए जाने पर भी खालिद अनवर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा वास्तव में विकास कार्यों की समीक्षा करने का एक प्रयास है और बिहार के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के जरिए सरकार विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने और नई योजनाओं की शुरुआत करने का काम कर रही है।
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