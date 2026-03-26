‘बिहार में CM पद की कोई वैकेंसी नहीं, नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे’, जदयू MLC का बड़ा बयान

मीडिया से बात करते हुए, खालिद अनवर ने कहा कि जो लोग नीतीश कुमार के जाने की अटकलें लगा रहे हैं, वे उनकी शख्सियत और बिहार के प्रति उनके अटूट समर्पण को नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि अभी मुख्यमंत्री पद पर वैकेंसी कहां है जो नए मुख्यमंत्री की चर्चा हो? अभी नीतीश कुमार सीएम हैं और वे बहुत अच्छे से बिहार चला रहे हैं। जगह तभी खाली होगी जब वे खुद इस्तीफा देने का फैसला करेंगे और अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। खालिद अनवर ने आगे कहा कि इस मोड़ पर यह चर्चा करना जल्दबाजी होगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। बिहार की जनता चाहती है कि नीतीश कुमार ही उनके मुख्यमंत्री बने रहें।