पीएम को गाली देने वाले रिजवी पर देवबंद ला सकता है फतवा, इस मोर्चे ने लिखी चिट्ठी

यह घटना कांग्रेस-राजद की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में हुई। रिजवी उर्फ राजा कांग्रेस का स्थानीय कार्यकर्ता है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बीजेपी की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के बाद दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई थी। कांग्रेस और राजद ने रिजवी की टिप्पणी से खुद को अलग करते हुए कहा कि इसका पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन बीजेपी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से सार्वजनिक तौर पर माफी की मांग की है।