बिहार में सूखे और बाढ़ की दोहरी मार, 12 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित

बिहार में इस साल मॉनसून ने फिर कहर बरपाया है। राज्य के कुछ जिलों में बारिश की भारी कमी है, वहीं कुछ इलाकों में नदियां उफान पर हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगस्त तक राज्य में केवल 554 मिमी बारिश हुई, जबकि सामान्य औसत 782 मिमी है, यानी 228 मिमी कम पानी गिरा। पूरे सीजन में बिहार को 1,137 मिमी बारिश मिलनी चाहिए, लेकिन अब तक इसका आधा भी नहीं हो पाया है। नतीजतन, 12 जिले सूखे की चपेट में हैं जबकि 26 जिलों में बाढ़ का संकट है। 12 लाख से ज्यादा लोग बेघर होकर सड़कों और राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं।