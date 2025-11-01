दुलारचंद यादव की मौत फेफड़े फटने और पसलियां टूटने से हुई थी, पढ़िए पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में और क्या लिखा है

दुलारचंद हत्याकांड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक RJD नेता दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि उनकी पसलियां टूटने और फेफड़े के फटने की वजह से हुई है। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तीन डॉक्टरों की टीम ने शुक्रवार को करीब दो घंटे तक पोस्टमॉर्टम किया था। इसके बाद पोस्टमॉर्टम सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार, छाती की कई पसलियां टूटने और दोनों फेफड़े फटने क वजह से भारी मात्रा में इंटरनल ब्लीडिंग हुई और कार्डियो-पल्मोनरी फेल्योर की वजह से उनकी मौत हो गई।