दुलारचंद यादव की मौत फेफड़े फटने और पसलियां टूटने से हुई थी, पढ़िए पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में और क्या लिखा है

दुलारचंद यादव की फोटो
दुलारचंद हत्याकांड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक RJD नेता दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि उनकी पसलियां टूटने और फेफड़े के फटने की वजह से हुई है। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तीन डॉक्टरों की टीम ने शुक्रवार को करीब दो घंटे तक पोस्टमॉर्टम किया था। इसके बाद पोस्टमॉर्टम सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार, छाती की कई पसलियां टूटने और दोनों फेफड़े फटने क वजह से भारी मात्रा में इंटरनल ब्लीडिंग हुई और कार्डियो-पल्मोनरी फेल्योर की वजह से उनकी मौत हो गई।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शरीर के कई हिस्सों पर गहरे घाव, फटे हुए जख्म (lacerated wounds) और घिसने के निशान (abrasions) की भी चर्चा की गई है। रीढ़ की हड्डी के पास चोट, सिर, पीठ, घुटने और टखनों पर गंभीर चोटें की विशेष रूप से रिपोर्ट में चर्चा की गई है। रिपोर्ट के अनुसर दाहिने पैर के तलवे के पास गोली लगने का निशान भी मिला है। जिससे स्पष्ट है कि उन्हें पहले गोली मारी गई और बाद में वाहन से कुचला गया।
पटना के ग्रामीण एमपी विक्रम सिहाग के अनुसार दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर काम में लापरवाही बरतने के आरोप में घोसवरी थाना प्रभारी मधुसूदन कुमार और भदौर थाना प्रभारी रविरंजन को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी से पूछताछ चल रही है।
