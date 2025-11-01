Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

दुलारचंद यादव की मौत फेफड़े फटने और पसलियां टूटने से हुई थी, पढ़िए पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में और क्या लिखा है

दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनसार सीने की हड्‌डी टूटने की वजह से उनकी मौत हुई थी।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 01, 2025

दुलारचंद यादव हत्याकांड

दुलारचंद यादव की फोटो

दुलारचंद हत्याकांड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक RJD नेता दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि उनकी पसलियां टूटने और फेफड़े के फटने की वजह से हुई है। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तीन डॉक्टरों की टीम ने शुक्रवार को करीब दो घंटे तक पोस्टमॉर्टम किया था। इसके बाद पोस्टमॉर्टम सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार, छाती की कई पसलियां टूटने और दोनों फेफड़े फटने क वजह से भारी मात्रा में इंटरनल ब्लीडिंग हुई और कार्डियो-पल्मोनरी फेल्योर की वजह से उनकी मौत हो गई।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में और क्या लिखा है

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शरीर के कई हिस्सों पर गहरे घाव, फटे हुए जख्म (lacerated wounds) और घिसने के निशान (abrasions) की भी चर्चा की गई है। रीढ़ की हड्डी के पास चोट, सिर, पीठ, घुटने और टखनों पर गंभीर चोटें की विशेष रूप से रिपोर्ट में चर्चा की गई है। रिपोर्ट के अनुसर दाहिने पैर के तलवे के पास गोली लगने का निशान भी मिला है। जिससे स्पष्ट है कि उन्हें पहले गोली मारी गई और बाद में वाहन से कुचला गया।

दो थाना प्रभारी सस्पेंड

पटना के ग्रामीण एमपी विक्रम सिहाग के अनुसार दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर काम में लापरवाही बरतने के आरोप में घोसवरी थाना प्रभारी मधुसूदन कुमार और भदौर थाना प्रभारी रविरंजन को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी से पूछताछ चल रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

01 Nov 2025 02:28 pm

Published on:

01 Nov 2025 02:15 pm

Hindi News / Bihar / Patna / दुलारचंद यादव की मौत फेफड़े फटने और पसलियां टूटने से हुई थी, पढ़िए पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में और क्या लिखा है

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

दुलारचंद यादव हत्याकांड: भूमिहारों का वर्चस्व, यादवों की चुनौती…मोकामा में गैंगवार और जातीय समीकरण

पटना

Bihar Chunav: बुलडोजर चलाने वाले नेताओं को बिहार में नहीं घुसने देना चाहिए, CM योगी को लालू की बेटी ने खूब कोसा

राष्ट्रीय

दुलालचंद यादव हत्याकांड: दुलारचंद यादव की कैसे हुई हत्या, पढ़िए तीन FIR की तीन कहानी और असल सच

पटना

बिहार: ‘मोंथा’ तूफान ने चुनाव प्रचार की रफ्तार पर लगाया ब्रेक; 16 में से 14 हेलीकॉप्टरों की उड़ानें रद्द

Bijapur Naxal Encounter: नक्सलियों पर हेलीकॉप्टर से हो रही बमबारी, सामने आया VIDEO, देखें
पटना

दुलारचंद यादव हत्याकांड में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, DGP से मांगी पूरी रिपोर्ट, अबतक तीन FIR दर्ज

दुलारचंद यादव हत्याकांड
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.