पटना

समाज सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक पाने वाली बिहार की मुखिया के यहां ED का ताबड़तोड़ छापा

मुजफ्फरपुर की मुखिया बबिता देवी के यहां चली रेड में कुछ बरामदगी की सूचना है।

पटना

Ashish Deep

Aug 13, 2025

ED Raid
ED ने बिहार में एक महिला मुखिया के यहां छापेमारी की। (फोटो सोर्स : फ्री पिक)

बिहार की जिस मुखिया बबिता देवी को समाज सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिल चुका है, उनके यहां बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) का छापा पड़ गया। बबिता देवी मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड स्थित बिशुनपुर बघनगरी मॉडल पंचायत की मुखिया हैं। बबीता देवी के आवास पर बुधवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम पहुंची और दिनभर छापेमारी की।

20 अफसरों की टीम पहुंची थी सुबह बबिता के घर

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई अवैध शराब कारोबार से अर्जित काले धन और अघोषित संपत्ति से जुड़ी जांच के तहत की गई। सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई में करीब 20 अफसरों की टीम ने स्थानीय पुलिस बल के साथ पहुंचकर पूरे परिसर को घेर लिया। टीम ने बैंक खातों, संपत्ति के कागजात, लेन-देन रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की गहन जांच की। दिनभर चली इस तलाशी में कुछ बरामदगी की सूचना है, हालांकि आधिकारिक रूप से अब तक कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है।

अवैध शराब नेटवर्क से कमाई पर हुई छापेमारी

मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि जांच के तार अवैध शराब नेटवर्क से जुड़ी कथित कमाई से जुड़ा है। इससे पहले मुखिया के पति बबलू मिश्रा और उनके भाई पर आबकारी अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हो चुके हैं। इस बीच ED की कार्रवाई की खबर फैलते ही मुखिया के आवास के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई।

बबिता देवी जीत चुकी हैं राष्ट्रपति पदक

दिलचस्प बात यह है कि बबीता देवी को उनके जनहित कार्यों के लिए पहचान मिली है और वह राष्ट्रपति पदक भी हासिल कर चुकी हैं। लेकिन अब ED की कार्रवाई के बाद पूरा मामला चर्चा में आ गया है। परिवार का कहना है कि वे जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं और जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं, ED अधिकारियों ने अब तक जब्त की गई संपत्ति या नकदी का कोई आधिकारिक ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है और न ही किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

13 Aug 2025 04:43 pm

Hindi News / Bihar / Patna / समाज सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक पाने वाली बिहार की मुखिया के यहां ED का ताबड़तोड़ छापा

