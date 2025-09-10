बिहार में EOU का शिकंजा, विधायकों के बॉडीगार्ड्स से भी पूछताछ शुरू, MLA खरीद-फरोख्त मामले में बड़ा एक्शन

बिहार में कथित तौर पर विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़ा मामला अब और गंभीर होता जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने इस मामले में जांच का दायरा बढ़ाते हुए विधायकों के बॉडीगार्ड्स (अंगरक्षकों) से भी पूछताछ शुरू कर दी है। पहले विधायकों और अन्य संदिग्धों से पूछताछ कर महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई गई थी, अब यह जांच राजनीतिक सौदेबाजी में शामिल अन्य लोगों तक पहुंच रही है। इस मामले में बुधवार को दीपक कुमार भारती और अवधेश कुमार से भी पूछताछ की जा रही है।
यह पूरा मामला जनवरी–फरवरी 2024 का है, जब नीतीश कुमार ने राजद से नाता तोड़ एक बार फिर एनडीए का दामन थाम लिया था। इसके बाद विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बहुमत हासिल कर सत्ता में वापसी की। लेकिन सरकार बनने के तुरंत बाद विवादों ने जन्म लिया। आरोप लगाया गया कि विश्वास मत से पहले एनडीए के विधायकों को महागठबंधन के पक्ष में वोट करने के लिए 10 करोड़ रुपये और मंत्री पद का लालच दिया गया था। इस मामले में JDU विधायक डॉ. संजीव ने 11 फरवरी 2024 को पटना के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी में कहा गया कि विधायकों को तोड़ने और उन्हें खरीदने की साजिश रची जा रही थी। मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए जांच बाद में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) को सौंप दी गई, जो अब इस पूरे प्रकरण की तहकीकात कर रही है।
अब तक EOU ने पूर्व विधायक बीमा भारती (राजद), बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव, इंजीनियर सुनील, तथा अन्य से पूछताछ कर कई अहम जानकारियां जुटाई हैं। इसके बाद जांच का अगला चरण शुरू करते हुए EOU ने उनके अंगरक्षकों से भी पूछताछ की प्रक्रिया शुरू कर दी। सूत्रों के अनुसार, बीमा भारती के दो बॉडीगार्ड्स और मिश्रीलाल यादव के दो बॉडीगार्ड्स से पूछताछ पूरी हो चुकी है। पूछताछ में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो विधायकों द्वारा दिए गए बयानों से मेल नहीं खाते।
इसके अलावा JDU विधायक डॉ. संजीव के अंगरक्षकों से भी सवाल-जवाब किए जा चुके हैं। पिछले दिनों कुंदन और अमित से भी पूछताछ की गई थी। वहीं अगले सप्ताह JDU विधायक दिलीप राय और BJP विधायक भगवतीया देवी से भी पूछताछ की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि EOU अंगरक्षकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संबंधित विधायकों से दोबारा पूछताछ कर सकती है।