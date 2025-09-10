बिहार में EOU का शिकंजा, विधायकों के बॉडीगार्ड्स से भी पूछताछ शुरू, MLA खरीद-फरोख्त मामले में बड़ा एक्शन

यह पूरा मामला जनवरी–फरवरी 2024 का है, जब नीतीश कुमार ने राजद से नाता तोड़ एक बार फिर एनडीए का दामन थाम लिया था। इसके बाद विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बहुमत हासिल कर सत्ता में वापसी की। लेकिन सरकार बनने के तुरंत बाद विवादों ने जन्म लिया। आरोप लगाया गया कि विश्वास मत से पहले एनडीए के विधायकों को महागठबंधन के पक्ष में वोट करने के लिए 10 करोड़ रुपये और मंत्री पद का लालच दिया गया था। इस मामले में JDU विधायक डॉ. संजीव ने 11 फरवरी 2024 को पटना के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी में कहा गया कि विधायकों को तोड़ने और उन्हें खरीदने की साजिश रची जा रही थी। मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए जांच बाद में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) को सौंप दी गई, जो अब इस पूरे प्रकरण की तहकीकात कर रही है।