Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

बिहार में EOU का शिकंजा, विधायकों के बॉडीगार्ड्स से भी पूछताछ शुरू, MLA खरीद-फरोख्त मामले में बड़ा एक्शन

बिहार में विधायक खरीद-फरोख्त मामले में EOU का शिकंजा कसता जा रहा है। अब विधायकों के बॉडीगार्ड्स से भी पूछताछ शुरू कर दी गई है। आरोप है कि फ्लोर टेस्ट से पहले एनडीए विधायकों को महागठबंधन में शामिल करने के लिए करोड़ों का लालच दिया गया था।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 10, 2025

EOU, PATNA
आर्थिक अपराध इकाई, पटना

बिहार में कथित तौर पर विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़ा मामला अब और गंभीर होता जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने इस मामले में जांच का दायरा बढ़ाते हुए विधायकों के बॉडीगार्ड्स (अंगरक्षकों) से भी पूछताछ शुरू कर दी है। पहले विधायकों और अन्य संदिग्धों से पूछताछ कर महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई गई थी, अब यह जांच राजनीतिक सौदेबाजी में शामिल अन्य लोगों तक पहुंच रही है। इस मामले में बुधवार को दीपक कुमार भारती और अवधेश कुमार से भी पूछताछ की जा रही है।

क्या है मामला?

यह पूरा मामला जनवरी–फरवरी 2024 का है, जब नीतीश कुमार ने राजद से नाता तोड़ एक बार फिर एनडीए का दामन थाम लिया था। इसके बाद विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बहुमत हासिल कर सत्ता में वापसी की। लेकिन सरकार बनने के तुरंत बाद विवादों ने जन्म लिया। आरोप लगाया गया कि विश्वास मत से पहले एनडीए के विधायकों को महागठबंधन के पक्ष में वोट करने के लिए 10 करोड़ रुपये और मंत्री पद का लालच दिया गया था। इस मामले में JDU विधायक डॉ. संजीव ने 11 फरवरी 2024 को पटना के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी में कहा गया कि विधायकों को तोड़ने और उन्हें खरीदने की साजिश रची जा रही थी। मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए जांच बाद में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) को सौंप दी गई, जो अब इस पूरे प्रकरण की तहकीकात कर रही है।

ये भी पढ़ें

Bihar B.Ed 2025: बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, जान लें कौन है आवेदन के लिए योग्य
शिक्षा
Bihar B.Ed 2025

कई विधायकों से हो चुकी है पूछताछ

अब तक EOU ने पूर्व विधायक बीमा भारती (राजद), बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव, इंजीनियर सुनील, तथा अन्य से पूछताछ कर कई अहम जानकारियां जुटाई हैं। इसके बाद जांच का अगला चरण शुरू करते हुए EOU ने उनके अंगरक्षकों से भी पूछताछ की प्रक्रिया शुरू कर दी। सूत्रों के अनुसार, बीमा भारती के दो बॉडीगार्ड्स और मिश्रीलाल यादव के दो बॉडीगार्ड्स से पूछताछ पूरी हो चुकी है। पूछताछ में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो विधायकों द्वारा दिए गए बयानों से मेल नहीं खाते।

Jdu-Bjp mla से पूछताछ की तैयारी

इसके अलावा JDU विधायक डॉ. संजीव के अंगरक्षकों से भी सवाल-जवाब किए जा चुके हैं। पिछले दिनों कुंदन और अमित से भी पूछताछ की गई थी। वहीं अगले सप्ताह JDU विधायक दिलीप राय और BJP विधायक भगवतीया देवी से भी पूछताछ की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि EOU अंगरक्षकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संबंधित विधायकों से दोबारा पूछताछ कर सकती है।

ये भी पढ़ें

Bihar STET 2025 में आवेदन के लिए इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरुरत, जान लें पूरी लिस्ट
शिक्षा
Bihar STET 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

10 Sept 2025 02:14 pm

Published on:

10 Sept 2025 01:26 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार में EOU का शिकंजा, विधायकों के बॉडीगार्ड्स से भी पूछताछ शुरू, MLA खरीद-फरोख्त मामले में बड़ा एक्शन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.