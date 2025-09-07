Patrika LogoSwitch to English

Bihar STET 2025 में आवेदन के लिए इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरुरत, जान लें पूरी लिस्ट

Bihar STET पास करने वाले अभ्यर्थी बिहार में होने वाली चौथे चरण की TRE-4 शिक्षक भर्ती के लिए भी आवेदन कर पाएंगे। बिहार एसटीईटी परीक्षा 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होगी।

पटना

Anurag Animesh

Sep 07, 2025

Bihar STET 2025
Bihar STET 2025(Image-Freepik)

Bihar STET 2025: बिहार में शिक्षक बनने के लिए BPSC परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है। लेकिन BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए STET(Secondary Teachers Eligibility Test) पास करना जरुरी होता है। Bihar STET 2025 के लिए 8 सितंबर 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके लिए लाखों उम्मीदवार इंतजार कर रहे थे। इच्छुक उम्मीदवार 8 सितंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2025 है। बिहार एसटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी बिहार में होने वाली चौथे चरण की TRE-4 शिक्षक भर्ती के लिए भी आवेदन कर पाएंगे। बिहार एसटीईटी परीक्षा 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होगी। इस परीक्षा का परिणाम 1 नवंबर 2025 को जारी होगा।

Bihar STET 2025: इन विषयों के लिए होगा परीक्षा


पेपर 1 (माध्यमिक स्तर): हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, नृत्य, ललित कला और विशेष शिक्षा विषय शामिल हैं।

पेपर 2 (उच्च माध्यमिक स्तर): हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, अरबी, फारसी, कंप्यूटर विज्ञान, कृषि और संगीत विषय शामिल हैं।

Bihar STET 2025 Documents List: आवेदन के जरुरी डाक्यूमेंट्स

क्रमांकदस्तावेज / जानकारी का नाम
1आधार कार्ड
2निवास प्रमाण पत्र
3जाति प्रमाण पत्र
4अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्रतिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र
5रंगीन फोटोग्राफ (20kb से 100kb तक, आयाम: 3.5cm × 4.5cm)
6हस्ताक्षर (10kb से 50kb तक)
7कक्षा 10वीं की मार्कशीट
8कक्षा 12वीं की मार्कशीट
9ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र (यदि लागू हो तो)
10पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र (यदि लागू हो तो)
11B.Ed का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र (यदि लागू हो तो)
12दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि उम्मीदवार दिव्यांग है, तो)
13भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो)
14ई-मेल आईडी
15मोबाइल नंबर

शिक्षा

Published on:

07 Sept 2025 05:45 pm

Hindi News / Education News / Bihar STET 2025 में आवेदन के लिए इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरुरत, जान लें पूरी लिस्ट

