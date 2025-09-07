Bihar STET 2025 में आवेदन के लिए इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरुरत, जान लें पूरी लिस्ट

Bihar STET 2025: बिहार में शिक्षक बनने के लिए BPSC परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है। लेकिन BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए STET(Secondary Teachers Eligibility Test) पास करना जरुरी होता है। Bihar STET 2025 के लिए 8 सितंबर 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके लिए लाखों उम्मीदवार इंतजार कर रहे थे। इच्छुक उम्मीदवार 8 सितंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2025 है। बिहार एसटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी बिहार में होने वाली चौथे चरण की TRE-4 शिक्षक भर्ती के लिए भी आवेदन कर पाएंगे। बिहार एसटीईटी परीक्षा 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होगी। इस परीक्षा का परिणाम 1 नवंबर 2025 को जारी होगा।
पेपर 1 (माध्यमिक स्तर): हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, नृत्य, ललित कला और विशेष शिक्षा विषय शामिल हैं।
पेपर 2 (उच्च माध्यमिक स्तर): हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, अरबी, फारसी, कंप्यूटर विज्ञान, कृषि और संगीत विषय शामिल हैं।
|क्रमांक
|दस्तावेज / जानकारी का नाम
|1
|आधार कार्ड
|2
|निवास प्रमाण पत्र
|3
|जाति प्रमाण पत्र
|4
|अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्रतिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र
|5
|रंगीन फोटोग्राफ (20kb से 100kb तक, आयाम: 3.5cm × 4.5cm)
|6
|हस्ताक्षर (10kb से 50kb तक)
|7
|कक्षा 10वीं की मार्कशीट
|8
|कक्षा 12वीं की मार्कशीट
|9
|ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र (यदि लागू हो तो)
|10
|पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र (यदि लागू हो तो)
|11
|B.Ed का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र (यदि लागू हो तो)
|12
|दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि उम्मीदवार दिव्यांग है, तो)
|13
|भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो)
|14
|ई-मेल आईडी
|15
|मोबाइल नंबर