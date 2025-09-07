RRB Paramedical Recruitment 2025: B.sc नर्सिंग, फार्मासिस्ट डिग्री धारकों के लिए रेलवे में काम करने का मौका,सैलरी भी है बढ़िया

RRB Paramedical Recruitment 2025: रेलवे में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। RRB यानी Railway Recruitment Board ने पैरा-मेडिकल स्टाफ के पदों के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती के माध्यम से 434 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है, और आवेदन की अंतिम तारीख कल यानी 8 सितंबर 2025 है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती के माध्यम से कई पद भरे जाएंगे। जिसमें नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के 272 पद, फार्मासिस्ट के 105 पद, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के 33 पद, लैब असिस्टेंट के 12 पद, रेडियोग्राफर के 4 पद, डायलिसिस टेक्नीशियन के 4 पद और ईसीजी टेक्नीशियन के 4 पद शामिल हैं।
आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 से 20 वर्ष के बीच होनी चाहिए (पद के अनुसार अलग-अलग)। नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित है।अन्य पदों के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष तय की गई है।आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।
शैक्षिक योग्यता (पद अनुसार)
नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट- GNM या B.Sc नर्सिंग
फार्मासिस्ट- डिप्लोमा या डिग्री इन फार्मेसी
रेडियोग्राफर / ईसीजी टेक्नीशियन- संबंधित फील्ड में डिप्लोमा/डिग्री
लैब असिस्टेंट- DMLT
हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर- B.Sc (केमिस्ट्री)
डायलिसिस टेक्नीशियन- B.Sc के साथ हेमोडायलिसिस में डिप्लोमा
आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को 500 का शुल्क देना होगा। जबकि SC/ST/EBC/ESM, सभी महिला उम्मीदवार, अल्पसंख्यक वर्ग, और थर्ड जेंडर के लिए शुल्क मात्र 250 रुपया रखा गया है।
सैलरी
|पद
|वेतन (₹ प्रति माह)
|नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट
|₹44,900
|फार्मासिस्ट
|₹29,200
|हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर
|₹35,400
|लैब असिस्टेंट
|₹21,700
|रेडियोग्राफर
|₹29,200
|डायलिसिस टेक्नीशियन
|₹35,400
|ईसीजी टेक्नीशियन
|₹25,500