RRB Paramedical Recruitment 2025: B.sc नर्सिंग, फार्मासिस्ट डिग्री धारकों के लिए रेलवे में काम करने का मौका,सैलरी भी है बढ़िया

RRB Paramedical Recruitment 2025: रेलवे में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। RRB यानी Railway Recruitment Board ने पैरा-मेडिकल स्टाफ के पदों के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती के माध्यम से 434 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है, और आवेदन की अंतिम तारीख कल यानी 8 सितंबर 2025 है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।