IPS Transfer: बिहार में 5 IPS अधिकारियों का तबादला, इमानूल हक बने रेल के नए एसपी, जानें मनीष को क्या मिली जिम्मेवारी

IPS Transfer: बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले पांच आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। एक सप्ताह के अनंदर यह दूसरा तबादला है।

less than 1 minute read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 05, 2025

Transfer Breaking

Transfer Breaking (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

IPS Transfer बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सरकार ने कई जिलो के पुलिस कप्तान का ताबदला कर दिया। गृह विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अरवल एसपी डॉ इनामुल हक़ मेगनू को पटना का नया रेल एसपी बनाया गया है और एसपी केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) मनीष कुमार को अरवल के नए एसपी के रूप में जिम्मेवारी दी गई है। पटना के रेल एसपी अमृतेन्दु शेखर ठाकुर को एसपी केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की जिम्मेवारी दी गई है। पोस्टिंग की प्रतीक्षा में बैठे आदित्य कुमार को एसपी एएनटीएफ की जिम्मेवारी दी गई है।

Updated on:

05 Oct 2025 08:38 pm

Published on:

05 Oct 2025 08:37 pm

Hindi News / Bihar / Patna / IPS Transfer: बिहार में 5 IPS अधिकारियों का तबादला, इमानूल हक बने रेल के नए एसपी, जानें मनीष को क्या मिली जिम्मेवारी

