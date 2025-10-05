IPS Transfer: बिहार में 5 IPS अधिकारियों का तबादला, इमानूल हक बने रेल के नए एसपी, जानें मनीष को क्या मिली जिम्मेवारी

IPS Transfer बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सरकार ने कई जिलो के पुलिस कप्तान का ताबदला कर दिया। गृह विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अरवल एसपी डॉ इनामुल हक़ मेगनू को पटना का नया रेल एसपी बनाया गया है और एसपी केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) मनीष कुमार को अरवल के नए एसपी के रूप में जिम्मेवारी दी गई है। पटना के रेल एसपी अमृतेन्दु शेखर ठाकुर को एसपी केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की जिम्मेवारी दी गई है। पोस्टिंग की प्रतीक्षा में बैठे आदित्य कुमार को एसपी एएनटीएफ की जिम्मेवारी दी गई है।