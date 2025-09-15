पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ की समस्या का होगा समाधान, AAI कर रहा बड़ी तैयारी

पटना एयरपोर्ट पर अब तक विजिबिलिटी 1000 मीटर से कम होने पर उड़ान भरने और लैंडिंग की समस्या आती थी। नई व्यवस्था के अनुसार, इन हाई मास्ट पोल लाइट के लगने के बाद 550 मीटर की विजिबिलिटी में भी विमान सुरक्षित रूप से उड़ान भर सकेंगे। हर पोल में लगभग 40 लाइटें होंगी और कुल 900 मीटर के रनवे क्षेत्र में ये लगाए जाएंगे। पोलों के बीच की दूरी लगभग 3 मीटर होगी, जिससे रनवे पर प्रकाश का पूर्ण कवरेज मिलेगा।