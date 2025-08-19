पवन सिंह किस पार्टी से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव? एक हफ्ते में इन दो मुलाकातों ने बढ़ाईं अटकलें

पवन सिंह का बीजेपी से पुराना रिश्ता रहा है और उन्होंने कई चुनावों में पार्टी के लिए प्रचार किया है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उनके मैदान में उतरने से एनडीए को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि महागठबंधन (CPI-ML) के राजाराम सिंह कुशवाहा विजयी रहे थे। दिलचस्प बात यह रही कि पवन सिंह को एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा वोट मिले। राजनीतिक पडितों को तेजस्वी यादव और फिर आरके सिंह से मुलाकात कुछ संकेत दे रही है।