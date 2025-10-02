पटना में तेज बारिश के बीच राज्यपाल और सीएम नीतीश पहुंचे गांधी मैदान, राजकीय समारोह में हुए शामिल

गांधी जयंती पर गांधी मैदान में राजकीय समारोह (फोटो-पत्रिका)
बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर ऐतिहासिक गांधी मैदान में राजकीय समारोह का आयोजन हुआ। बारिश की तेज बूंदों के बीच भी प्रशासन और जनता की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को खास बना दिया। इस राजकीय समारोह में राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद खान, सीएम नीतीश कुमार, विधानसभा स्पीकर नंद किशोर यादव के साथ-साथ कैबिनेट के कई मंत्री भी समारोह में शामिल हुए।
बरसात के कारण गांधी मैदान में जलभराव और कीचड़ फैल गया था। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले नगर निगम के कर्मचारी मैदान में पानी निकालने और सफाई का काम कर रहे थे। गांधी प्रतिमा के आसपास का क्षेत्र विशेष रूप से साफ किया गया ताकि समारोह सुचारू रूप से आयोजित किया जा सके। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि बारिश के बावजूद उपस्थित नागरिकों और अधिकारियों के लिए कोई असुविधा न हो।
राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी ने समारोह की गरिमा को बढ़ाया। नागरिकों की उपस्थिति भी देखने लायक थी, जिन्हें बारिश के बावजूद गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने की उत्सुकता थी।
समारोह के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, “राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से हमें सत्य और अहिंसा का संदेश मिलता है। उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण कर हम समाज में भाईचारे और सद्भाव का वातावरण बना सकते हैं। यही रास्ता देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है।” उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे गांधी जी के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं और समाज में शांति और सहिष्णुता का संदेश फैलाएं।
बारिश और बढ़ी हुई भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। पुलिस और नागरिक प्रशासन की टीम पूरे मैदान और आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट मोड में तैनात रही। बारिश के बावजूद नागरिकों का उत्साह देखने लायक था। लोगों ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं का ख्याल रखते हुए गांधी मैदान में पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने अपने-अपने तरीके से बापू की सीखों का सम्मान किया।
