पटना में तेज बारिश के बीच राज्यपाल और सीएम नीतीश पहुंचे गांधी मैदान, राजकीय समारोह में हुए शामिल

बारिश और बढ़ी हुई भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। पुलिस और नागरिक प्रशासन की टीम पूरे मैदान और आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट मोड में तैनात रही। बारिश के बावजूद नागरिकों का उत्साह देखने लायक था। लोगों ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं का ख्याल रखते हुए गांधी मैदान में पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने अपने-अपने तरीके से बापू की सीखों का सम्मान किया।