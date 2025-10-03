जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा और 8वें वेतन आयोग पर क्या पड़ेगा असर? जानिए इस कैलकुलेशन से

केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के जुलाई 2025 के डीए में 3% बढ़ोतरी की मंजूरी दी थी। इससे महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो गया। यानी मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 58% डीए मिल रहा है।

अगस्त 2025 तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अनुमान है :

1- दिसंबर 2025 तक इंडेक्स अगर स्थिर रहा तो जनवरी 2026 में डीए/डीआर 60% तक पहुंच जाएगा।

2- मौजूदा कैलकुलेशन के मुताबिक 7वें वेतन आयोग पर आधारित डीए 58.94% से बढ़कर 60.12% हो सकता है।

3- यानी जनवरी 2026 से कर्मचारियों को 2% या उससे अधिक का फायदा मिलेगा।