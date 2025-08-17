IMD Good News : इस वीकेंड का मजा दोगुना कर जाएंगे बदरा, इस राज्य में होगी झमाझम बारिश

बिहार में अगले 6 दिन में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 18 से 20 अगस्त तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्की और छिटपुट बारिश होगी। लेकिन 21 अगस्त से पूरे बिहार में बारिश का दायरा और तेजी दोनों बढ़ जाएंगे। IMD के अनुमान के अनुसार, उत्तर-पश्चिम बिहार (पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज) में 18 से 20 अगस्त तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी। वहीं 21 से 23 अगस्त तक अधिकतर इलाकों में अच्छी बारिश होने के आसार हैं।