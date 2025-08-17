Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

IMD Good News : इस वीकेंड का मजा दोगुना कर जाएंगे बदरा, इस राज्य में होगी झमाझम बारिश

बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल में 18 अगस्त को मौसम सूखा हने की संभावना है।

पटना

Ashish Deep

Aug 17, 2025

Bihar weather Warning of heavy rain storm
बिहार मौसम विभाग ने लोगों को बारिश से सतर्क रहने को कहा है। (फोटो सोर्स : पत्रिका)

बिहार में अगले 6 दिन में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 18 से 20 अगस्त तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्की और छिटपुट बारिश होगी। लेकिन 21 अगस्त से पूरे बिहार में बारिश का दायरा और तेजी दोनों बढ़ जाएंगे। IMD के अनुमान के अनुसार, उत्तर-पश्चिम बिहार (पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज) में 18 से 20 अगस्त तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी। वहीं 21 से 23 अगस्त तक अधिकतर इलाकों में अच्छी बारिश होने के आसार हैं।

उत्तर-मध्य बिहार में हल्की बारिश के आसार

उत्तर-मध्य बिहार (सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, शिवहर) में भी शुरुआती 4 दिनों तक केवल एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होगी। लेकिन 21 से 23 अगस्त के बीच यहां अधिकांश जिलों में लगातार और व्यापक बारिश होगी। उत्तर-पूर्व बिहार (सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार) में 18 से 20 अगस्त तक कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। इसके बाद 21 से 23 अगस्त तक कई जगहों पर बारिश होगी।

21 से 23 अगस्त तक झमाझम बारिश होगी दक्षिण बिहार में

दक्षिण बिहार में भी बारिश का यही पैटर्न रहेगा। दक्षिण-पश्चिम बिहार (बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल) में 18 अगस्त को मौसम सूखा रहने की संभावना है। हालांकि 18, 19 और 20 अगस्त को हल्की बारिश होगी और 21 से 23 अगस्त तक व्यापक बारिश होने की संभावना है। दक्षिण-मध्य बिहार (पटना, गया, नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा) और दक्षिण-पूर्व बिहार (भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, खगड़िया) में भी 17 से 20 अगस्त तक केवल छिटपुट बारिश होगी। जबकि 21 से 23 अगस्त तक इन इलाकों में अच्छी खासी बारिश दर्ज की जाएगी।

खेती के लिए फायदेमंद पर शहरी लोग संभल कर निकलें

मौसम विभाग के मुताबिक, अगस्त के तीसरे हफ्ते के अंत में बारिश का यह दौर खेती और धान की रोपाई के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं शहरी इलाकों में लगातार बारिश से पानी भरने और यातायात की दिक्कतें बढ़ने की आशंका भी बनी रहेगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 21 से 23 अगस्त के बीच बिहार के लगभग सभी हिस्सों में झमाझम बारिश होने वाली है, जबकि इससे पहले के दिनों में मौसम अपेक्षाकृत शांत और छिटपुट बारिश वाला रहेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

Bihar news

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

Published on:

17 Aug 2025 05:42 pm

Hindi News / Bihar / Patna / IMD Good News : इस वीकेंड का मजा दोगुना कर जाएंगे बदरा, इस राज्य में होगी झमाझम बारिश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.