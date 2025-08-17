IMD Good News : इस वीकेंड का मजा दोगुना कर जाएंगे बदरा, इस राज्य में होगी झमाझम बारिश

बिहार में अगले 6 दिन में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 18 से 20 अगस्त तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्की और छिटपुट बारिश होगी। लेकिन 21 अगस्त से पूरे बिहार में बारिश का दायरा और तेजी दोनों बढ़ जाएंगे। IMD के अनुमान के अनुसार, उत्तर-पश्चिम बिहार (पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज) में 18 से 20 अगस्त तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी। वहीं 21 से 23 अगस्त तक अधिकतर इलाकों में अच्छी बारिश होने के आसार हैं।
उत्तर-मध्य बिहार (सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, शिवहर) में भी शुरुआती 4 दिनों तक केवल एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होगी। लेकिन 21 से 23 अगस्त के बीच यहां अधिकांश जिलों में लगातार और व्यापक बारिश होगी। उत्तर-पूर्व बिहार (सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार) में 18 से 20 अगस्त तक कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। इसके बाद 21 से 23 अगस्त तक कई जगहों पर बारिश होगी।
दक्षिण बिहार में भी बारिश का यही पैटर्न रहेगा। दक्षिण-पश्चिम बिहार (बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल) में 18 अगस्त को मौसम सूखा रहने की संभावना है। हालांकि 18, 19 और 20 अगस्त को हल्की बारिश होगी और 21 से 23 अगस्त तक व्यापक बारिश होने की संभावना है। दक्षिण-मध्य बिहार (पटना, गया, नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा) और दक्षिण-पूर्व बिहार (भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, खगड़िया) में भी 17 से 20 अगस्त तक केवल छिटपुट बारिश होगी। जबकि 21 से 23 अगस्त तक इन इलाकों में अच्छी खासी बारिश दर्ज की जाएगी।
मौसम विभाग के मुताबिक, अगस्त के तीसरे हफ्ते के अंत में बारिश का यह दौर खेती और धान की रोपाई के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं शहरी इलाकों में लगातार बारिश से पानी भरने और यातायात की दिक्कतें बढ़ने की आशंका भी बनी रहेगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 21 से 23 अगस्त के बीच बिहार के लगभग सभी हिस्सों में झमाझम बारिश होने वाली है, जबकि इससे पहले के दिनों में मौसम अपेक्षाकृत शांत और छिटपुट बारिश वाला रहेगा।