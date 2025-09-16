Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar Weather: बिहार के इन जिलों में अगले चार दिनों तक भारी बारिश, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

Bihar Weather: बिहार में अगले चार दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी ने पटना और मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 16, 2025

mp weather
पत्रिका फाइल फोटो

Bihar Weather: बिहार में बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश अब राहत नहीं, बल्कि आफ़त बनती जा रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले चार दिनों तक बिहार के कई जिलों में मूसलाधार बारिश, तेज़ आंधी-तूफ़ान और वज्रपात की चेतावनी दी है। IMD ने पटना, मुज़फ्फरपुर, समस्तीपुर, गया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, बेगूसराय, किशनगंज समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है।

भारी बारिश से बिगड़े हालात

16 से 19 सितंबर तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम का कहर देखने को मिलेगा। विशेष रूप से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं, पटना, गया, समस्तीपुर, सारण, बेगूसराय जैसे जिलों में भी जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने निचले इलाकों में सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि तेज बारिश से सड़कें जलमग्न हो रही हैं और यातायात प्रभावित हो रहा है।

जनजीवन अस्त-व्यस्त

बारिश ने शहरों और गांवों की सड़कें पानी से भर दी हैं। गलियों में कीचड़ और जलभराव से लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। कई इलाकों में बिजली गिरने से दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग घरों में बंद रहने को मजबूर हैं, जबकि कुछ जगहों पर लोग टॉर्च की रोशनी में रातें काट रहे हैं। किसानों के लिए यह बारिश वरदान भी है, लेकिन अत्यधिक बारिश से फसलें नष्ट हो रही हैं, जिससे उनकी आमदनी पर भारी असर पड़ सकता है।

आगे का पूर्वानुमान

मौसम विभाग ने किशनगंज, अररिया, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, वैशाली, सारण, समस्तीपुर और खगड़िया में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। उत्तर बिहार के अधिकांश हिस्सों के साथ-साथ दक्षिण बिहार के कुछ इलाकों में भी सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग ने जनता से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें, बारिश और बिजली गिरने के समय सुरक्षित स्थान पर रहें, और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। साथ ही, किसानों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है ताकि वे फसलों और उपकरणों को नुकसान से बचा सकें।

Bihar news

मौसम समाचार

16 Sept 2025 11:27 am

