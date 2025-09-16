Bihar Weather: बिहार के इन जिलों में अगले चार दिनों तक भारी बारिश, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने किशनगंज, अररिया, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, वैशाली, सारण, समस्तीपुर और खगड़िया में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। उत्तर बिहार के अधिकांश हिस्सों के साथ-साथ दक्षिण बिहार के कुछ इलाकों में भी सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग ने जनता से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें, बारिश और बिजली गिरने के समय सुरक्षित स्थान पर रहें, और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। साथ ही, किसानों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है ताकि वे फसलों और उपकरणों को नुकसान से बचा सकें।