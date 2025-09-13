तैयार रहें! बिहार के इन जिलों में अगले 3 घंटे में हो सकती है भारी बारिश और तूफान, मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी

बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और डॉप्लर वेदर सेंटर, पटना ने कई जिलों के लिए अगले दो से तीन घंटों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी करते हुए पश्चिम चंपारण, गया, सहरसा, गोपालगंज, मधेपुरा, सीवान, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नालंदा और शेखपुरा जैसे जिलों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही, तेज गर्जना और अचानक वज्रपात की आशंका भी व्यक्त की गई है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है, जिससे आम जीवन प्रभावित हो सकता है।