पटना

तैयार रहें! बिहार के इन जिलों में अगले 3 घंटे में हो सकती है भारी बारिश और तूफान, मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी

बिहार के 15 जिलों में अगले 3 घंटों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तेज हवाएं और वज्रपात के भी आसार हैं।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 13, 2025

बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और डॉप्लर वेदर सेंटर, पटना ने कई जिलों के लिए अगले दो से तीन घंटों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी करते हुए पश्चिम चंपारण, गया, सहरसा, गोपालगंज, मधेपुरा, सीवान, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नालंदा और शेखपुरा जैसे जिलों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही, तेज गर्जना और अचानक वज्रपात की आशंका भी व्यक्त की गई है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है, जिससे आम जीवन प्रभावित हो सकता है।

सतर्क रहने की अपील

मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। नागरिकों को विशेष रूप से पेड़ों, बिजली के खंभों और पुराने, जर्जर मकानों से दूर रहने की सलाह दी गई है। बारिश या तूफान के दौरान सुरक्षित स्थान पर शरण लेकर ही बाहर निकलने की चेतावनी दी गई है। साथ ही किसानों से खेतों में काम करते समय सावधानी बरतने, अनाज और पशुधन की रक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है।

वातावरण में नमी के कारण बदलता है मौसम

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के अंतिम चरण में वातावरण में नमी और निम्न दबाव बनने से इस तरह की मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। विशेष रूप से उत्तर और मध्य बिहार में ऐसे बदलाव अधिक देखने को मिलते हैं। किसानों के लिए यह चेतावनी बेहद महत्वपूर्ण है ताकि वे समय रहते अपनी फसल, पशुधन और उपकरणों की सुरक्षा कर सकें।

बीते 24 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों से बिजली गिरने और तेज हवाओं से नुकसान की खबरें आई हैं। कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से जनजीवन प्रभावित हुआ। आपात सेवा नंबर और जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय रखे गए हैं ताकि लोग किसी भी दुर्घटना की स्थिति में तुरंत मदद ले सकें। लोगों को सलाह दी गई है कि ताजा अपडेट के लिए मौसम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://mausam.imd.gov.in/patna/ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लें।

#WeatherNews

Bihar news

