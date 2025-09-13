3 अरब डॉलर का निवेश, 12 हज़ार से ज़्यादा नौकरियां… बिहार में सुपर पावर प्लांट लगाएगी अदाणी पावर

करीब 3 अरब डॉलर यानी लगभग 24,000 करोड़ रुपये का निवेश इस परियोजना में होगा। प्लांट में तीन यूनिटें लगाई जाएंगी, प्रत्येक की क्षमता 800 मेगावाट होगी। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक का उपयोग कर यह संयंत्र उच्च दक्षता और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। परियोजना को डिज़ाइन, निर्माण, वित्तीय सहयोग, स्वामित्व और संचालन मॉडल (DBFOO) के तहत विकसित किया जाएगा। अदाणी पावर ने बिजली की आपूर्ति के लिए ₹6.075 प्रति यूनिट की सबसे कम दर पर अनुबंध हासिल किया है, जो राज्य के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा।