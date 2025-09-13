पूर्णिया हवाई अड्डा बनेगा इंटरनेशनल, पीएम मोदी देंगे 40,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले विकास को लेकर बड़ी सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय मंत्री सह जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने कहा है कि पूर्णिया हवाई अड्डा जल्द ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में विकसित होगा। उन्होंने बताया कि यह रनवे पटना एयरपोर्ट से भी 700 मीटर लंबा है, जिससे यहां बड़े विमान उतर सकेंगे। यह क्षेत्र के व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास के लिए बड़ा अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने इसे सीमांचल और कोसी क्षेत्र के आर्थिक उत्थान का आधार बताया।
ललन सिंह ने आगे दावा किया कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया दौरे के दौरान बिहार को 40,000 करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात देंगे। उन्होंने इसे बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि इससे न सिर्फ बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और औद्योगिक विकास के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार विकास की राह पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने यह भी बताया कि उसी दिन वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन पटना से शुरू होगा, जिससे यात्रियों को तेज़ और बेहतर सुविधा मिलेगी। इसके अलावा पूर्णिया-पटना एक्सप्रेस वे और कोसी-मेची लिंक नहर परियोजना जैसे विकास कार्य क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और कृषि को नई दिशा देंगे। नहर परियोजना से सिंचाई में सुविधा मिलेगी और बाढ़ नियंत्रण में भी मदद होगी।
प्रधानमंत्री के दौरे से पहले शुक्रवार को पूर्णिया में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल, केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी, बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जयसवाल और मंत्री लेशी सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक में परियोजना का खाका प्रस्तुत किया गया और क्षेत्रीय विकास की दिशा में आवश्यक रणनीतियाँ तय की गईं।
बैठक के बाद नेताओं ने बताया कि साथ ही पश्चिमी कोसी नहर पुनर्स्थापन और बागमती तटबंध परियोजना पर भी चर्चा की गई। इन योजनाओं से बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन में सुधार होगा। साथ ही कृषि क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार का विकास नई ऊँचाइयों तक पहुँच सकता है।
बैठक के दौरान नेताओं ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। जदयू के संजय झा ने कहा कि अब जनता विकास की बात सुनना चाहती है, उल्टी-सीधी राजनीति से ध्यान भटकाने का दौर खत्म हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जयसवाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी राजनीति विनाश की ओर जा रही है और उन्हें माताओं और बहनों के सम्मान का ध्यान नहीं रहा। वहीं मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर आम जनता और एनडीए कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। उन्होंने इसे डबल इंजन सरकार की विकास नीति का परिणाम बताया।
इन योजनाओं के लागू होने से सीमांचल क्षेत्र में बड़े बदलाव आएंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से यहाँ निवेश और औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी। साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस और एक्सप्रेस वे से बेहतर संपर्क मिलेगा, जबकि नहर परियोजना से बाढ़ और सिंचाई की समस्याओं में राहत मिलेगी। इससे क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। कुल मिलाकर, पूर्णिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वंदे मातरम एक्सप्रेस, और कोसी-मेची नहर परियोजना जैसे कदम बिहार के लिए नए अवसरों की शुरुआत हैं। इन योजनाओं से न सिर्फ विकास को गति मिलेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी। अब सबकी नजरें 15 सितंबर पर टिकी हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार को इन योजनाओं की सौगात देंगे।