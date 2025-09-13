पूर्णिया हवाई अड्डा बनेगा इंटरनेशनल, पीएम मोदी देंगे 40,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात

इन योजनाओं के लागू होने से सीमांचल क्षेत्र में बड़े बदलाव आएंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से यहाँ निवेश और औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी। साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस और एक्सप्रेस वे से बेहतर संपर्क मिलेगा, जबकि नहर परियोजना से बाढ़ और सिंचाई की समस्याओं में राहत मिलेगी। इससे क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। कुल मिलाकर, पूर्णिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वंदे मातरम एक्सप्रेस, और कोसी-मेची नहर परियोजना जैसे कदम बिहार के लिए नए अवसरों की शुरुआत हैं। इन योजनाओं से न सिर्फ विकास को गति मिलेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी। अब सबकी नजरें 15 सितंबर पर टिकी हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार को इन योजनाओं की सौगात देंगे।