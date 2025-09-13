Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

पूर्णिया हवाई अड्डा बनेगा इंटरनेशनल, पीएम मोदी देंगे 40,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात

बिहार के पूर्णिया में 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी 40,000 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का ऐलान करेंगे। पूर्णिया हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा, वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होगी और कोसी-मेची लिंक नहर परियोजना से सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में सुधार आएगा।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 13, 2025

पूर्णिया एयरपोर्ट 15 सितंबर से ऑपरेशन शुरू करेगा। (फोटो : @Purnea Airport X handle)

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले विकास को लेकर बड़ी सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय मंत्री सह जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने कहा है कि पूर्णिया हवाई अड्डा जल्द ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में विकसित होगा। उन्होंने बताया कि यह रनवे पटना एयरपोर्ट से भी 700 मीटर लंबा है, जिससे यहां बड़े विमान उतर सकेंगे। यह क्षेत्र के व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास के लिए बड़ा अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने इसे सीमांचल और कोसी क्षेत्र के आर्थिक उत्थान का आधार बताया।

पीएम देंगे 40,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात

ललन सिंह ने आगे दावा किया कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया दौरे के दौरान बिहार को 40,000 करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात देंगे। उन्होंने इसे बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि इससे न सिर्फ बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और औद्योगिक विकास के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार विकास की राह पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।

ये भी पढ़ें

बिहार में उद्योग ने पहली बार कृषि को पछाड़ा, प्रति व्यक्ति आय भी 76000 के पार, नीतीश के मंत्री का दावा
पटना
bihar economy

इन परियोजनाओं की होगी शुरुआत

उन्होंने यह भी बताया कि उसी दिन वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन पटना से शुरू होगा, जिससे यात्रियों को तेज़ और बेहतर सुविधा मिलेगी। इसके अलावा पूर्णिया-पटना एक्सप्रेस वे और कोसी-मेची लिंक नहर परियोजना जैसे विकास कार्य क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और कृषि को नई दिशा देंगे। नहर परियोजना से सिंचाई में सुविधा मिलेगी और बाढ़ नियंत्रण में भी मदद होगी।

एनडीए नेताओं की हुई बैठक

प्रधानमंत्री के दौरे से पहले शुक्रवार को पूर्णिया में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल, केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी, बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जयसवाल और मंत्री लेशी सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक में परियोजना का खाका प्रस्तुत किया गया और क्षेत्रीय विकास की दिशा में आवश्यक रणनीतियाँ तय की गईं।

बाढ़ नियंत्रण में मिलेगी मदद

बैठक के बाद नेताओं ने बताया कि साथ ही पश्चिमी कोसी नहर पुनर्स्थापन और बागमती तटबंध परियोजना पर भी चर्चा की गई। इन योजनाओं से बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन में सुधार होगा। साथ ही कृषि क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार का विकास नई ऊँचाइयों तक पहुँच सकता है।

विपक्ष पर भी साधा निशाना

बैठक के दौरान नेताओं ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। जदयू के संजय झा ने कहा कि अब जनता विकास की बात सुनना चाहती है, उल्टी-सीधी राजनीति से ध्यान भटकाने का दौर खत्म हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जयसवाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी राजनीति विनाश की ओर जा रही है और उन्हें माताओं और बहनों के सम्मान का ध्यान नहीं रहा। वहीं मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर आम जनता और एनडीए कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। उन्होंने इसे डबल इंजन सरकार की विकास नीति का परिणाम बताया।

नए अवसरों की होगी शुरुआत

इन योजनाओं के लागू होने से सीमांचल क्षेत्र में बड़े बदलाव आएंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से यहाँ निवेश और औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी। साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस और एक्सप्रेस वे से बेहतर संपर्क मिलेगा, जबकि नहर परियोजना से बाढ़ और सिंचाई की समस्याओं में राहत मिलेगी। इससे क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। कुल मिलाकर, पूर्णिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वंदे मातरम एक्सप्रेस, और कोसी-मेची नहर परियोजना जैसे कदम बिहार के लिए नए अवसरों की शुरुआत हैं। इन योजनाओं से न सिर्फ विकास को गति मिलेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी। अब सबकी नजरें 15 सितंबर पर टिकी हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार को इन योजनाओं की सौगात देंगे।

ये भी पढ़ें

Patna Metro: हर दिन 14 घंटे दौड़ेगी पटना मेट्रो, शुरुआत में इन 3 स्टेशनों पर होगा ठहराव
पटना
patna metro

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

13 Sept 2025 10:08 am

Published on:

13 Sept 2025 10:07 am

Hindi News / Bihar / Patna / पूर्णिया हवाई अड्डा बनेगा इंटरनेशनल, पीएम मोदी देंगे 40,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.