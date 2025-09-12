Patna Metro: हर दिन 14 घंटे दौड़ेगी पटना मेट्रो, शुरुआत में इन 3 स्टेशनों पर होगा ठहराव

अधिकारियों का कहना है कि मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद राजधानी की यात्रा अधिक आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल होगी। ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और लोगों का समय बचेगा। इसके अलावा पर्यटन, व्यापार और रोज़गार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार की यह परियोजना पटना को देश के बड़े शहरों की कतार में खड़ा करने की दिशा में अहम कदम है। जल्द ही पटना मेट्रो का उद्घाटन किया जाएगा और शहरवासियों को ‘दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे’ जैसी आवाज़ सुनने का मौका मिलेगा। यह सेवा न सिर्फ आधुनिकता की मिसाल बनेगी, बल्कि बिहार की सांस्कृतिक पहचान को देशभर में पहुँचाने का माध्यम भी होगी।