Chhath Puja पर घर जाना है तो 14 अगस्त से बुक कराएं रेेल टिकट, मिलेगी 20% छूट

रेलवे का कहना है कि त्योहारों के समय ज्यादातर ट्रेनें एक तरफ (Onward Journey) पूरी तरह भर जाती हैं, जबकि दूसरी तरफ (Return Journey) कई सीटें खाली रह जाती हैं। उदाहरण के तौर पर दिवाली के समय दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेनें पूरी तरह भर जाती हैं, लेकिन पटना से दिल्ली आने वाली ट्रेनों में खाली सीटें होती हैं। यह योजना यात्रियों को दोनों दिशाओं में सफर बुक करने के लिए प्रोत्साहित करेगी ताकि ट्रेनों का संतुलित इस्तेमाल हो सके।