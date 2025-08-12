12 अगस्त 2025,

पटना

Chhath Puja पर घर जाना है तो 14 अगस्त से बुक कराएं रेेल टिकट, मिलेगी 20% छूट

Indian Railways Round Trip Package में पहले जाने का टिकट बुक करना होगा, जिसकी यात्रा की तारीख 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 के बीच होगी।

पटना

Ashish Deep

Aug 12, 2025

यात्रीगण कृपया ध्यान दें...
बिहार-यूपी के रेल यात्रियों के लिए रेलवे लाया है त्योहारी टिकट पर बंपर डिस्काउंट। (फोटो सोर्स : Patrika)

त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। यह मौसम आते ही ट्रेन टिकट पाने की जद्दोजहद बढ़ जाती है। दशहरा, दिवाली और छठ पूजा पर बिहार-यूपी और दूसरे प्रदेशों को जाने वाले यात्रियों के लिए अधिकतर ट्रेनें महीनों पहले फुल हो जाती हैं। लेकिन इस बार रेलवे ने रेल यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है, जिसमें रेलवे यात्रियों को रेल टिकट किराए में बंपर छूट मिलेगी।

रेलवे ने कुछ शर्तों के साथ शुरू की योजना

रेलवे की इस Round Trip Package Scheme में यात्रियों को एक साथ टिकट बुक करने पर किराए में 20% तक की बचत का मौका मिलेगा। हालांकि, इसमें बदलाव या रिफंड का विकल्प नहीं होगा, इसलिए बुकिंग से पहले यात्रा की तारीखें तय कर लेनी होंगी। Round Trip Package for Festival Rush Scheme के तहत अगर यात्री अपने जाने और आने के टिकट एकसाथ बुक करते हैं, तो रिटर्न टिकट के बेस किराए में 20% की छूट मिलेगी।

क्यों लाई गई यह योजना?

रेलवे का कहना है कि त्योहारों के समय ज्यादातर ट्रेनें एक तरफ (Onward Journey) पूरी तरह भर जाती हैं, जबकि दूसरी तरफ (Return Journey) कई सीटें खाली रह जाती हैं। उदाहरण के तौर पर दिवाली के समय दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेनें पूरी तरह भर जाती हैं, लेकिन पटना से दिल्ली आने वाली ट्रेनों में खाली सीटें होती हैं। यह योजना यात्रियों को दोनों दिशाओं में सफर बुक करने के लिए प्रोत्साहित करेगी ताकि ट्रेनों का संतुलित इस्तेमाल हो सके।

कैसे मिलेगा फायदा?

योजना के तहत सबसे पहले जाने (Onward) का टिकट बुक करना होगा, जिसकी यात्रा की तारीख 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 के बीच होगी। इसके बाद वापसी (Return) का टिकट उसी बुकिंग कनेक्शन से बुक करना होगा, जिसकी यात्रा की तारीख 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के बीच होगा। रिटर्न टिकट पर बेस फेयर में 20% की छूट दी जाएगी। अगर दिल्ली से पटना का बेस फेयर 800 रुपये है तो वापसी का किराया 640 रुपये हो जाएगा।

इन शर्तों को मानना जरूरी

1; दोनों टिकट में यात्रियों के नाम, क्लास और ओरिजिन-डेस्टिनेशन एक होने चाहिए।
2; टिकट केवल कन्फर्म होना चाहिए, वेटिंग या RAC पर छूट नहीं मिलेगी।
3; रिटर्न टिकट के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड का नियम लागू नहीं होगा।
4; टिकट में बदलाव (मॉडिफिकेशन) या रिफंड नहीं मिलेगा।
5; छूट सभी क्लास और ट्रेनों में मिलेगी, सिवा फ्लेक्सी फेयर वाली ट्रेनों के।
6; टिकट बुकिंग का तरीका दोनों के लिए एक जैसा होना चाहिए—दोनों ऑनलाइन या दोनों काउंटर से।

किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा?

यह योजना खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो त्योहार पर गांव जाते हैं और कुछ समय बाद लौटते हैं। उदाहरण के तौर पर छठ पूजा के बाद वापस लौटने वाले बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के यात्री रिटर्न टिकट के किराए में अच्छी बचत कर सकेंगे। साथ ही स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करने वालों और पारिवारिक यात्रा की योजना बनाने वालों को भी इसका फायदा मिलेगा।

रेलवे का मकसद – भीड़ बंटे, सीटों का सही इस्तेमाल हो

रेलवे बोर्ड के निदेशक (पैसेंजर मार्केटिंग) प्रवीन कुमार के मुताबिक यह एक प्रयोगात्मक योजना है। इसका मकसद त्योहारों के समय भीड़ को फैलाना, बुकिंग आसान बनाना और ट्रेनों का दोनों तरफ से बेहतर इस्तेमाल करना है। यानी एक तरफ टिकट की कमी और दूसरी तरफ खाली सीटें, दोनों समस्याओं का हल निकलेगा।

यात्रियों के लिए जरूरी सुझाव

1; बुकिंग 14 अगस्त 2025 से शुरू होगी, इसलिए अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें।
2; जाने और आने की तारीखें फिक्स कर लें, क्योंकि बाद में बदलाव संभव नहीं होगा।
3; ऑनलाइन बुकिंग में ‘कनेक्टिंग जर्नी फीचर’ का इस्तेमाल करें।
4; ध्यान रखें कि फ्लेक्सी फेयर वाली ट्रेनों में यह छूट लागू नहीं होगी।

Bihar news

indian railway

tourism

Updated on:

12 Aug 2025 11:36 am

Published on:

12 Aug 2025 11:31 am

Hindi News / Bihar / Patna / Chhath Puja पर घर जाना है तो 14 अगस्त से बुक कराएं रेेल टिकट, मिलेगी 20% छूट

