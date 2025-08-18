वाइस प्रेसिडेंट की दौड़ में हैं नीतीश कुमार? इस अटकल पर बिहार सीएम ने लगाया विराम

देश के वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार घोषित होने के बाद बिहार के सीएम ने उस अटकल को विराम दे दिया है, जिसमें कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार संभावित कैंडिडेट हो सकते है। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन का नाम फाइनल किया है। इसके बाद सोमवार को नीतीश कुमार ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि उनकी पार्टीजदयू राधाकृष्णन का समर्थन करेगी। उन्होंने इस फैसले को स्वागत योग्य बताया और महाराष्ट्र के राज्यपाल को बधाई भी दी।