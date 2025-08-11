12-14 अगस्त के बीच जमकर बरसेंगे बदरा, बाद में बिहार में सताएगी चिपचिपी गर्मी

इस हफ्ते बिहार के मौसम में बदलाव का सिलसिला देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक, 12 से 14 अगस्त के बीच राज्य के ज्यादातर जिलों में कई स्थानों पर बारिश होगी, जबकि 15 से 17 अगस्त के बीच बारिश की तीव्रता घट जाएगी और मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, 12 अगस्त को पश्चिम, उत्तर-मध्य और उत्तर-पूर्व बिहार के जिलों मसलन पटना, बक्सर, भोजपुर, सीवान, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया और कटिहार में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्व बिहार के जिलों में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
13 अगस्त को भी पश्चिम बिहार से लेकर कोसी-सीमांचल तक बारिश का असर रहेगा। उत्तर-मध्य और उत्तर-पूर्व बिहार के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। दक्षिण बिहार के जिलों में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 14 अगस्त को बारिश का दायरा पूरे बिहार में फैला रहेगा। पश्चिम, उत्तर-मध्य और उत्तर-पूर्व बिहार के कई हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और उमस से राहत मिलेगी।
15 अगस्त से बारिश की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। इस दिन पश्चिम, उत्तर-मध्य और उत्तर-पूर्व बिहार में कुछ स्थानों पर ही हल्की बारिश होगी, जबकि दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्व बिहार में बारिश एक-दो जगहों तक सीमित रहेगी। 16 अगस्त को भी यही पैटर्न देखने को मिलेगा। ज्यादातर जिलों में मौसम सूखा रहेगा। कुछ इलाकों में बौछारें पड़ सकती हैं। 17 अगस्त को उत्तर-मध्य और उत्तर-पूर्व बिहार के एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश संभव है, जबकि बाकी राज्य में मौसम सूखा रहेगा। बारिश कम होने के साथ ही उमस में बढ़ोतरी की संभावना है, क्योंकि आर्द्रता 70% से ऊपर रहेगी।
बारिश के इन शुरुआती 3 दिनों में किसानों को धान की रोपाई और खरीफ फसलों की बुवाई का काम पूरा करने की सलाह दी गई है। वहीं, शहरी क्षेत्रों में नगर निगम और प्रशासन को पानी भरने और ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है।