Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Bihar Weather: पटना समेत इन 20 जिलों में होगी रविवार को बारिश, बिहार में कैसा रहेगा अगले सप्ताह मौसम ?

Bihar Weather बारिश को लेकर मौसम विभाग ने 28 अगस्त तक का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान बिहार के 20 जिलों में बारिश होगी।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 24, 2025

IMD Rain Alert
Weather update (File Photo)

Bihar Weather : बिहार में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही गर्मी और उमस से राहत मिल गई है। मौसम विभाग ने रविवार को बिहार में 20 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में 28 अगस्त तक बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर कई जिलों के लिए यलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों में होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण, पटना, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय और सीवान समेत कई जिलों में मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलेगी।

इन जिलों में हुई बारिश

पटना जिले के एक-दो स्थानों पर शनिवार को भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने पटना के अलावा भोजपुर, बक्सर, रोहतास,भभुआ एवं जमुई जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, गयाजी, कैमूर, औरंगाबाद एवं नवादा जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

24 घंटे में बारिश का हाल

पिछले 24 घंटों में सीवान में 92.6 मिमी, औरंगाबाद में 90.2 मिमी, गया में 82.2 मिमी, पश्चिम चंपारण में 80.2 मिमी, मुजफ्फरपुर में 77.2 मिमी, नवादा में 75.6 मिमी और रोहतास में 67.8 मिमी बारिश दर्ज की गई।

4-5 दिनों तक एक्टिव रहेगा मानसून

मौसम विभाग की माने तो, अगले दो दिनों तक राज्य में मानसून एक्टिव रहेगा। इसकी वजह बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर हवा का चलना बताया जा रहा है। इसके साथ ही मानसून ट्रफ लाइन भी उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों से गुजर रही है, जिसके कारण सक्रियता बनी रहेगी।

सामान्य से कम हुई बारिश

बिहार में पिछले कई दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। इसके बावजूद कई जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। दरअसल, सामान्य तौर पर 690.9 एमएम बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक सिर्फ 507.7 एमएम बारिश हुई है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 27 प्रतिशत कम बारिश हुई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

Updated on:

24 Aug 2025 12:23 am

Published on:

24 Aug 2025 12:21 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: पटना समेत इन 20 जिलों में होगी रविवार को बारिश, बिहार में कैसा रहेगा अगले सप्ताह मौसम ?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.