Bihar Weather: पटना समेत इन 20 जिलों में होगी रविवार को बारिश, बिहार में कैसा रहेगा अगले सप्ताह मौसम ?

Bihar Weather : बिहार में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही गर्मी और उमस से राहत मिल गई है। मौसम विभाग ने रविवार को बिहार में 20 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में 28 अगस्त तक बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर कई जिलों के लिए यलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण, पटना, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय और सीवान समेत कई जिलों में मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलेगी।
पटना जिले के एक-दो स्थानों पर शनिवार को भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने पटना के अलावा भोजपुर, बक्सर, रोहतास,भभुआ एवं जमुई जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, गयाजी, कैमूर, औरंगाबाद एवं नवादा जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
पिछले 24 घंटों में सीवान में 92.6 मिमी, औरंगाबाद में 90.2 मिमी, गया में 82.2 मिमी, पश्चिम चंपारण में 80.2 मिमी, मुजफ्फरपुर में 77.2 मिमी, नवादा में 75.6 मिमी और रोहतास में 67.8 मिमी बारिश दर्ज की गई।
मौसम विभाग की माने तो, अगले दो दिनों तक राज्य में मानसून एक्टिव रहेगा। इसकी वजह बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर हवा का चलना बताया जा रहा है। इसके साथ ही मानसून ट्रफ लाइन भी उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों से गुजर रही है, जिसके कारण सक्रियता बनी रहेगी।
बिहार में पिछले कई दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। इसके बावजूद कई जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। दरअसल, सामान्य तौर पर 690.9 एमएम बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक सिर्फ 507.7 एमएम बारिश हुई है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 27 प्रतिशत कम बारिश हुई है।