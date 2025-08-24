Bihar Weather: पटना समेत इन 20 जिलों में होगी रविवार को बारिश, बिहार में कैसा रहेगा अगले सप्ताह मौसम ?

Bihar Weather : बिहार में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही गर्मी और उमस से राहत मिल गई है। मौसम विभाग ने रविवार को बिहार में 20 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में 28 अगस्त तक बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर कई जिलों के लिए यलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।