Kal Ka Mausam : बिहार में फिर बदला मौसम का मिजाज, जानें अगले 72 घंटे के मौसम का हाल

दरअसल, बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य से सटे उत्तर-पश्चिम, उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तटों पर एक नया लो प्रेशर एरिया बना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटों के दौरान इसके एक डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। जिसका बिहार में 20 अगस्त से दिखेगा। लेकिन, इससे पहले बिहार में आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, बांका, बेगूसराय, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल में बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया है। रविवार को रात तक इन जिलों में बारिश और ठनका गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने गोपालगंज, जहानाबाद, नालंदा और लखीसराय में भी येलो अलर्ट जारी है।