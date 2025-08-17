Patrika LogoSwitch to English

पटना

Kal Ka Mausam : बिहार में फिर बदला मौसम का मिजाज, जानें अगले 72 घंटे के मौसम का हाल

Kal Ka Mausam बिहार में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रविवार को अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटे में बिहार के मौसम का एक बार फिर मिजाज बदलेगा। बिहार के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 17, 2025

IMD Rain Alert
Weather update for 15 August (File Photo)

Kal Ka Mausam : बिहार में मौसम का मिजाज फिर बदल गया है। दो दिन तक बारिश पर ब्रेक के बाद बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन घंटे में बिहार के कई जिलों में बारिश हो सकती है। जहां बारिश और वज्रपात की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के मौसम की जानकारी देते हुए बताया कि कब कहां बारिश होगी।

20 अगस्त से बिहार में बदलेगा मौसम

दरअसल, बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य से सटे उत्तर-पश्चिम, उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तटों पर एक नया लो प्रेशर एरिया बना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटों के दौरान इसके एक डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। जिसका बिहार में 20 अगस्त से दिखेगा। लेकिन, इससे पहले बिहार में आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, बांका, बेगूसराय, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल में बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया है। रविवार को रात तक इन जिलों में बारिश और ठनका गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने गोपालगंज, जहानाबाद, नालंदा और लखीसराय में भी येलो अलर्ट जारी है।

20 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 20 अगस्त से बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, मुंगेर, भागलपुर, जमुई, बांका, गया, रोहतास समेत आसपास के कुछ जिले में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है।

21 अगस्त को इन जिलों में अलर्ट…

मौसम विभाग का 21 अगस्त को लेकर पूर्वानुमान है कि कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा और खगड़िया जिले में 21 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। वज्रपात की आशंका को लेकर पूरे बिहार में इस दिन येलो अलर्ट जारी है। वहीं 22 अगस्त को कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया, रोहतास और कैमूर में भारी बारिश के आसार हैं. इस दिन भी पूरे बिहार में आकाशीय बिजली को लेकर येलो अलर्ट है।

Bihar news

17 Aug 2025 10:06 pm

