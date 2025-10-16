Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: मोकामा में दो बाहुबलियों के बीच टक्कर, सूरजभान और अनंत सिंह आमने सामने

मोकामा विधानसभा सीट पर जेडीयू से अनंत सिंह और आरजेडी के टिकट पर सूरजभान सिंह की पत्नी बीणा देवी के बीच मुकाबला होगा। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मुंगेर की पूर्व सांसद रहीं वीणा को आज ही आरजेडी का सिंबल दिया है। वो आज ही अपना नामांकन कर रही हैं।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 16, 2025

बिहार के मोकामा विधानसभा सीट पर अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के बीच मुकाबला होगा। बुधवार की रात में सूरजभान सिंह पशुपति पारस की पार्टी लोजपा छोड़कर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव से मिले थे। इसके साथ ही यह साफ हो गया था कि राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) मोकामा सीट से मुंगेर की पूर्व सांसद वीणा देवी को अपना प्रत्याशी बनायेगा। गुरूवर की सुबह में वीणा देवी लालू प्रसाद से मिली और औपचारिकता पूरी करने के बाद पार्टी ने वीणा देवी को पार्टी का सिंबल दे दिया। इसके बाद मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह वीणा देवी का नामांकन कराने बाढ़ निकल गए। मोकामा में पहले चरण में ही चुनाव होना है। नामांकन का कल आखिरी दिन है। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के सिंबल पर बाढ़ के बाहुबली अनंत सिंह 14 अक्टूबर को पर्चा भर चुके हैं। वीणा देवी के मैदान में आने के साथ ही मौकामा क चुनाव रोचक हो गया है।

अनंत सिंह का गढ़ है मोकामा

मोकमा विधानसभा सीट पर बाहुबली अनंत सिंह का कब्जा रहा है। वे और उनकी पत्नी का पिछले पांच बार से इस सीट पर लगातार कब्जा रहा है। वर्ष 2022 में अनंत सिंह को एके 47 रखने के आरोपमें केस होने पर विधायकी चली गई थी। तब आरजेडी के टिकट पर उनकी पत्नी नीलम देवी उप-चुनाव जीती थीं। अनंत सिंह 2005 से 2010 तक तीन बार जेडीयू के टिकट पर जीते, 2015 में निर्दलीय जीत गए और 2020 में राजद के सिंबल पर जीते। 2022 में नीलम देवी राजद से ही जीती, लेकिन 2024 में नीतीश कुमार के बहुमत परीक्षण में सरकार के साथ चली गईं। विधानसभा के रिकॉर्ड में यह सीट राजद के ही खाते में दर्ज है।

अनंत सिंह के भाई को हरा चुके हैं सूरज भान सिंह

सूरजभान सिंह वर्ष 2000 में मोकामा से पहली बार चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में उन्होंने अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को बड़े अनंर से चुनाव हराया था। इसके बाद वे कभी इस क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़े। दिलीप सिंह आरजेडी के दबंग नेता थे। राबड़ी देवी की सरकार में वे कद्दावर मंत्री हुआ करते थे। 2004 में सूरज भान सिंह लोजपा के टिकट पर बलिया से लोकसभा का चुनाव लड़े। यहां से भी चुनाव जीत गए और सांसद बन गए। लेकिन, बाद में सजा होने पर bs चुनाव नहीं लड़ पाए तो 2014 में पत्नी वीणा देवी को मुंगेर से लोजपा का सांसद बनाया।

भाई को बनाया सांसद

2019 के लोकसभा चुनाव में सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह लोजपा से ही नवादा के सांसद बने। सूरजभान के मोकामा छोड़ने के बाद से अनंत सिंह और पिछले तीन साल से उनकी पत्नी विधायक रही हैं। 25 साल दोनों का परिवार चुनावी अखाड़े में आमने-सामने हो गया है।

ये भी पढ़ें

बिहार विधानसभा चुनाव: विधानसभा अध्यक्ष समेत 10 विधायकों के टिकट काटे, दिग्गजों पर कैसे भारी पड़ गए नए चेहरे
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

16 Oct 2025 03:10 pm

Published on:

16 Oct 2025 03:09 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार विधानसभा चुनाव: मोकामा में दो बाहुबलियों के बीच टक्कर, सूरजभान और अनंत सिंह आमने सामने

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025: ‘बीजेपी ने यादवों को नहीं दिया भाव’ प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद उठने लगे सवाल

Bihar Assembly Elections
राष्ट्रीय

क्या अब भी नाराज हैं उपेंद्र कुशवाहा? अपने समर्थकों से कर दी एक और बड़ी अपील, बोले- राज्य के सभी 243 सीटों पर…

राष्ट्रीय

चुनाव आयोग के अफसर की पत्नी को लालू यादव ने दिया टिकट, 6 महीने पहले ट्रांसफर लेकर आए थे पटना

bihar chunav 2025
पटना

पटना सिविल कोर्ट में RDX बम की धमकी से हड़कंप, खाली कराया गया कैंपस, बम स्क्वॉड की टीम मौके पर

पटना सिविल कोर्ट
पटना

‘बिहार नफरत की नहीं शांति की धरती’, पप्पू यादव ने CM योगी के बिहार दौरे पर कसा तंज

Pappu Yadav
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.