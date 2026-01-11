बिहार: जमीन विवाद में हिंसक झड़प, बेतिया में एक दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी

इस घटना की सूचना मिलने पर 112 नंबर की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में लगी हुई है। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करवाने के बाद आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जख्मी शेख तबरेज ने कहा कि मारपीट जमीन विवाद को लेकर हुआ है। इधर, इस मामले में पुलिस का कहना है कि इस घटना के बाद पूरे गांव में तनाव है। दोनों पक्षों से आवेदन देने को कहा गया है, आवेदन मिलने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।