बिहार: जमीन विवाद में हिंसक झड़प, बेतिया में एक दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी

बेतिया में जमीन विवाद में हिंसक झड़प। फोटो -पत्रिका
बिहार में जमीन विवाद में एक दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। यह मामला बेतिया जिले के गौनाहा थाना क्षेत्र के मुरली भरहवा गांव की है। जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच खूब लाठी-डंडे चलने की खबर है। इस घटना कई लोगों को के सिर फूटने और हाथ-पैर टूटने की बात सामने आई है। जख्मी को अनुमंडलीय अस्पताल नरकटियागंज में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया गया है।
इस घटना की सूचना मिलने पर 112 नंबर की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में लगी हुई है। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करवाने के बाद आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जख्मी शेख तबरेज ने कहा कि मारपीट जमीन विवाद को लेकर हुआ है। इधर, इस मामले में पुलिस का कहना है कि इस घटना के बाद पूरे गांव में तनाव है। दोनों पक्षों से आवेदन देने को कहा गया है, आवेदन मिलने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।
