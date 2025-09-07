Mahila Rojgar Yojana: बिहार में ‘महिला रोजगार योजना’ की हुई शुरुआत, 10,000 रुपये पाने के लिए आपको करना है बस ये काम

श्रवण कुमार ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। CM नीतीश कुमार 7 सितंबर यानी आज इस योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही इससे संबंधित दिशा-निर्देश भी जारी करेंगे। इसके साथ ही, आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इस योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरह से आवेदन का विकल्प होगा। मंत्री ने कहा कि आज से पोर्टल भी चालू कर दिया गया है। अप्लाई करने के बाद उन्हें ₹10000 पहले मिलेगा। उसके बाद 6 महीना के बाद उनके रोजगार की जांच होगी उसके बाद उन्हें ₹200000 मिलेगा ।