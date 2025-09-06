Patrika LogoSwitch to English

पटना

Mahila Rojgar Yojana: महिला रोजगार योजना का किसे मिलेगा लाभ? खाता में कब आयेगा 10 हजार, जानिए यहां सब कुछ..

Mahila Rojgar Yojana महिला रोजगार योजना के लिए कल (7 सितंबर) से आवेदन मिलने लगेगा। सरकार हर हाल में इसे 15 सितंबर से लाभूकों के खाते में डालना शुरू कर देगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का इसे मास्ट स्ट्रोक माना जा रहा है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 06, 2025

महिला रोजगार योजना के लिए सरकार देगी इसी माह पैसा। फोटो- सोशल साइट नीतीश कुमार

Mahila Rojgar Yojana मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मिलने वाली राशि के लिए कल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 सितंबर को इस योजना का शुभारंभ निर्देशिका जारी करेंगे। इसके तुरंत बाद आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसको लेकर नगर निकाय क्षेत्रों के लिए वेब पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, ताकि शहरी क्षेत्र की महिलाएं भी आसानी से ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकें। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था रखी गई है।

10 हजार रूपया खाता में कब आयेगा

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इस योजना के संबंध में बताते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य स्पष्ट है- राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहयोग देना। सरकार का मानना है कि जब परिवार की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, तब पूरे समाज की प्रगति सुनिश्चित होगी। इस योजना के तहत 10 हजार रुपये पहली किस्‍त के रूप में इसी माह हर परिवार की एक महिला को उनके खाते में भेज दी जाएगी। इधर, विभाग की तैयारी है कि 15 सितंबर से लाभूकों के खाते में 10 हजार रूपया भेजना शुरू कर दिया जाए।

छह माह बाद मिलेगा दो लाख

बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार की यह योजना को मास्टर स्टोक माना जा रहा है। यही कारण विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार महिलाओं के लिए यह योजना लेकर आई है। सरकार का कहना है कि जो महिलाएं रोजगार से जुड़ेंगी। उन्हें बाद में 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता और मुहैया कराई जाएगी। 6 महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।

किसे मिलेगा लाभ?

इसका लाभ उन लोगों को ही मिलेगा जो जीविका का सदस्य हैं। महिला रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए जीविका का सदस्य बनना अनिवार्य है। विभाग के पदाधिकारियों के इनुसार वर्तमान में एक करोड़ 40 लाख ग्रामीण महिलाएं जीविका की सदस्य हैं। वहीं, शहरों में भी जीविका दीदियों की संख्या तीन लाख 85 हजार है। जीविका का सदस्य बनने के लिए सरकार की ओर से विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है।

Bihar news

Updated on:

06 Sept 2025 10:53 am

Published on:

06 Sept 2025 10:38 am

Hindi News / Bihar / Patna / Mahila Rojgar Yojana: महिला रोजगार योजना का किसे मिलेगा लाभ? खाता में कब आयेगा 10 हजार, जानिए यहां सब कुछ..

