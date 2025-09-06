Mahila Rojgar Yojana: महिला रोजगार योजना का किसे मिलेगा लाभ? खाता में कब आयेगा 10 हजार, जानिए यहां सब कुछ..

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इस योजना के संबंध में बताते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य स्पष्ट है- राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहयोग देना। सरकार का मानना है कि जब परिवार की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, तब पूरे समाज की प्रगति सुनिश्चित होगी। इस योजना के तहत 10 हजार रुपये पहली किस्‍त के रूप में इसी माह हर परिवार की एक महिला को उनके खाते में भेज दी जाएगी। इधर, विभाग की तैयारी है कि 15 सितंबर से लाभूकों के खाते में 10 हजार रूपया भेजना शुरू कर दिया जाए।