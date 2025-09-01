Patrika LogoSwitch to English

पटना

25 जिलों के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट, बिहार के इन इलाकों में आ सकता है तूफान-गिरेगा ठनका

मौसम विभाग ने कहा है कि हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं।

पटना

Ashish Deep

Sep 01, 2025

Weather Alert 2025
Rain alert वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका है। (फोटो : Ani)

पटना समेत बिहार के ज्यादातर हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से बारिश थम गई है। मॉनसून कमजोर पड़ने से उमस और गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लेकिन इस बीच, मौसम विभाग ने 25 जिलों को अलर्ट किया है। उसका कहना है कि इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, गर्जन और ठनका गिरने की आशंका है। इस कारण मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। मौसम केंद्र के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक किसी भी जिले में भारी बारिश की संभावना नहीं है लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे उमस भरी गर्मी और ज्यादा परेशान करेगी।

गंगा का बढ़ता जलस्तर, कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति

उत्तराखंड में बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसका असर बिहार में भी दिख रहा है। बक्सर, आरा, मुंगेर और बेगूसराय जैसे जिलों में गंगा का पानी तटवर्ती इलाकों में फैलने लगा है। मुंगेर के धरहरा प्रखंड के कई गांवों में गंगा का पानी घुस गया है। लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। प्रशासन लाउडस्पीकर से ग्रामीणों को अलर्ट कर रहा है।

बेगूसराय से संपर्क टूटा

बेगूसराय के शम्हो प्रखंड का सड़क संपर्क टूट गया है। आसपास के गांवों में लोग पानी से घिरे हुए हैं और निचले इलाकों में रहने वाले परिवारों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। कई इलाकों में SDRF की टीमें तैनात की गई हैं ताकि राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई जा सके।

कैसा रहेगा इस हफ्ते मौसम

मौसम केंद्र का अनुमान है कि बिहार में 10 सितंबर तक मौसम सामान्य बना रहेगा। हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन भारी वर्षा की संभावना नहीं है। हालांकि, बढ़ते तापमान और नमी से उमस और पसीना लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगा।

