25 जिलों के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट, बिहार के इन इलाकों में आ सकता है तूफान-गिरेगा ठनका

पटना समेत बिहार के ज्यादातर हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से बारिश थम गई है। मॉनसून कमजोर पड़ने से उमस और गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लेकिन इस बीच, मौसम विभाग ने 25 जिलों को अलर्ट किया है। उसका कहना है कि इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, गर्जन और ठनका गिरने की आशंका है। इस कारण मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। मौसम केंद्र के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक किसी भी जिले में भारी बारिश की संभावना नहीं है लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे उमस भरी गर्मी और ज्यादा परेशान करेगी।