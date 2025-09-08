बिहार में मॉनसून लौटा, पटना सहित 24 जिलों में येलो अलर्ट

बिहार में मॉनसून फिर सक्रिय हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए राज्य के 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पटना, किशनगंज और शेखपुरा सहित कई जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 8 से 10 सितंबर के बीच बिहार के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में सबसे अधिक असर देखने को मिलेगा।
रविवार शाम पटना, किशनगंज और लखीसराय में जोरदार बारिश हुई, जबकि सुपौल, बेतिया, रक्सौल और शिवहर में बीच-बीच में मूसलाधार बरसात दर्ज की गई। इस बारिश ने कई क्षेत्रों में जनजीवन को प्रभावित किया है। खासकर शहरी इलाकों में पानी भरने की स्थिति बन रही है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है ताकि ठनका गिरने, पानी भरने और 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं से बचा जा सके।
पटना मौसम केंद्र ने अगले 7 दिनों तक बिहार में लगातार बारिश का पूर्वानुमान दिया है। 9 से 15 सितंबर के दौरान अधिकांश जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की चेतावनी भी दी गई है। विशेष रूप से पटना में अगले सप्ताह रोजाना बारिश होने का अनुमान है, जिससे अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस से राहत मिलेगी। फिर भी, लगातार बारिश के कारण पटना के निचले इलाकों में जलजमाव की समस्या बनी रह सकती है।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, यह बदलाव बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र के कारण हुआ है, जो अब उत्तर-पूर्व भारत में सक्रिय हो चुका है। इस कारण बिहार में आर्द्रता बढ़ गई है और घने मानसूनी बादल व्यापक बारिश को जन्म दे रहे हैं। इस बीच, रविवार को शेखपुरा में अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पटना, नालंदा और दरभंगा में अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस रहा।