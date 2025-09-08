Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

बिहार में मॉनसून लौटा, पटना सहित 24 जिलों में येलो अलर्ट

रविवार शाम पटना, किशनगंज और लखीसराय में जोरदार बारिश हुई, जबकि सुपौल, बेतिया, रक्सौल और शिवहर में बीच-बीच में मूसलाधार बरसात दर्ज की गई।

पटना

Ashish Deep

Sep 08, 2025

बिहार में बारिश पर लगा ब्रेक अब खत्म होने वाला है। फोटो- ANI

बिहार में मॉनसून फिर सक्रिय हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए राज्य के 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पटना, किशनगंज और शेखपुरा सहित कई जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 8 से 10 सितंबर के बीच बिहार के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में सबसे अधिक असर देखने को मिलेगा।

40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी हवा

रविवार शाम पटना, किशनगंज और लखीसराय में जोरदार बारिश हुई, जबकि सुपौल, बेतिया, रक्सौल और शिवहर में बीच-बीच में मूसलाधार बरसात दर्ज की गई। इस बारिश ने कई क्षेत्रों में जनजीवन को प्रभावित किया है। खासकर शहरी इलाकों में पानी भरने की स्थिति बन रही है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है ताकि ठनका गिरने, पानी भरने और 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं से बचा जा सके।

7 दिनों तक बिहार में लगातार बारिश होगी

पटना मौसम केंद्र ने अगले 7 दिनों तक बिहार में लगातार बारिश का पूर्वानुमान दिया है। 9 से 15 सितंबर के दौरान अधिकांश जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की चेतावनी भी दी गई है। विशेष रूप से पटना में अगले सप्ताह रोजाना बारिश होने का अनुमान है, जिससे अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस से राहत मिलेगी। फिर भी, लगातार बारिश के कारण पटना के निचले इलाकों में जलजमाव की समस्या बनी रह सकती है।

तापमान 35 डिग्री के आसपास बना रहा

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, यह बदलाव बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र के कारण हुआ है, जो अब उत्तर-पूर्व भारत में सक्रिय हो चुका है। इस कारण बिहार में आर्द्रता बढ़ गई है और घने मानसूनी बादल व्यापक बारिश को जन्म दे रहे हैं। इस बीच, रविवार को शेखपुरा में अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पटना, नालंदा और दरभंगा में अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस रहा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

08 Sept 2025 10:44 am

Published on:

08 Sept 2025 10:43 am

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार में मॉनसून लौटा, पटना सहित 24 जिलों में येलो अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.