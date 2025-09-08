बिहार में मॉनसून लौटा, पटना सहित 24 जिलों में येलो अलर्ट

पटना मौसम केंद्र ने अगले 7 दिनों तक बिहार में लगातार बारिश का पूर्वानुमान दिया है। 9 से 15 सितंबर के दौरान अधिकांश जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की चेतावनी भी दी गई है। विशेष रूप से पटना में अगले सप्ताह रोजाना बारिश होने का अनुमान है, जिससे अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस से राहत मिलेगी। फिर भी, लगातार बारिश के कारण पटना के निचले इलाकों में जलजमाव की समस्या बनी रह सकती है।