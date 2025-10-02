रहें सतर्क! अगले तीन घंटे में बिहार के कई जिलों में होगी झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में गुरुवार सुबह से ही आसमान पर बादल छाए रहे। हल्की ठंडी हवाओं के साथ कई जगहों पर रुक-रुककर बारिश भी हुई। जहानाबाद जिले में भी सुबह से ही मौसम सुहाना बना हुआ है और बीच-बीच में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इसी बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) पटना ने तत्कालिक मौसम चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि गया, नालंदा और सहरसा जिले के कई हिस्सों में अगले 2 से 3 घंटे में मध्यम दर्जे की गरज-चमक के साथ बारिश और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं चलने की संभावना है।