रहें सतर्क! अगले तीन घंटे में बिहार के कई जिलों में होगी झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

बिहार के कई जिलों में बारिश होने वाला है। इसे लेकर मौसम विभाग ने तात्कालिक पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार तीन जिलों में अगले तीन घंटे के दौरान गरज-चमक के साथ बारिश होगी। इसका ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 02, 2025

IMD issues Heavy Rain Alert

IMD issues Heavy Rain Alert

बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में गुरुवार सुबह से ही आसमान पर बादल छाए रहे। हल्की ठंडी हवाओं के साथ कई जगहों पर रुक-रुककर बारिश भी हुई। जहानाबाद जिले में भी सुबह से ही मौसम सुहाना बना हुआ है और बीच-बीच में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इसी बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) पटना ने तत्कालिक मौसम चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि गया, नालंदा और सहरसा जिले के कई हिस्सों में अगले 2 से 3 घंटे में मध्यम दर्जे की गरज-चमक के साथ बारिश और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं चलने की संभावना है।

बिहार में जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट

IMD की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक, यह स्थिति गुरुवार दोपहर से लेकर शाम 5:30 बजे तक बनी रह सकती है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिसका मतलब है कि सतर्क रहें। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और गैर-जरूरी काम से बाहर न निकलने की सलाह दी है।

पटना और जहानाबाद में सुहाना मौसम

राजधानी पटना में गुरुवार को सुबह से ही बादल छाए रहे। करीब 11 बजे के आसपास हल्की बारिश हुई जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। हवा की नमी और ठंडी बयार ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी। वहीं जहानाबाद में भी सुबह से ही आसमान में बादल डेरा जमाए हुए हैं और रुक-रुक कर हल्की बारिश का दौर जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय बाद ऐसी ठंडी हवाओं ने राहत दी है।

बिजली गिरने और आंधी का खतरा

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान गरज-चमक और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। ग्रामीण इलाकों में खासकर खुले मैदानों, खेतों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। बिजली गिरने से होने वाली घटनाओं को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है।

किसानों के लिए चेतावनी

IMD ने किसानों को आगाह किया है कि वे अपने खेतों में रखे सामान और फसलों को सुरक्षित करें। आंधी और तेज बारिश के चलते खरीफ की फसलों को नुकसान का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा बिजली गिरने के दौरान खुले खेतों में काम करने से बचने की भी सलाह दी गई है।

अगले कुछ दिनों का मौसम कैसा रहेगा?

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दो-तीन दिनों तक बिहार में रुक-रुककर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। उत्तरी और दक्षिणी बिहार के कई जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पटना, जहानाबाद, गया और नालंदा में अगले 48 घंटों के भीतर कई दौर की वर्षा हो सकती है। वहीं, हवा की रफ्तार भी 20-30 किमी प्रति घंटे तक रह सकती है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय मानसून की सक्रियता फिर से बढ़ गई है, जिससे अक्टूबर के पहले हफ्ते में बिहार के कई हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है।

क्या करें और क्या न करें?

  • गरज-चमक के दौरान घर से बाहर न निकलें।
  • पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें।
  • खेतों और खुले मैदानों में जाने से बचें।
  • मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल बिजली कड़कने के समय सावधानी से करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Published on:

