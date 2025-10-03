Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Rain Alert: बिहार में आंधी-तूफान का ऑरेंज अलर्ट, अगले 3 घंटे में इन जिलों में बदल सकता है मौसम का मिजाज

Rain Alert: मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 03, 2025

Heavy rain alert

Heavy rain alert

Rain Alert: बिहार में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। IMD ने शुक्रवार को राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पटना केंद्र ने नाउकास्ट वेदर वार्निंग जारी करते हुए राज्य के कई जिलों में अगले 2 से 3 घंटों के भीतर आंधी-बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज़ हवाओं की संभावना जताई है। विभाग ने इसे ऑरेंज अलर्ट श्रेणी में रखा है और लोगों को सतर्क एवं सावधान रहने की सलाह दी है।

कैमूर से लेकर कटिहार तक अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक कैमूर, रोहतास, नवादा, भागलपुर, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार जिलों के कुछ हिस्सों में अगले तीन घंटे में तेज़ हवाओं (50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार), बिजली कड़कने और बारिश की संभावना है। विभाग ने कहा कि इस दौरान लोग घरों से बाहर न निकलें और सुरक्षित जगहों पर रहें।

उत्तर बिहार के जिलों में भी अलर्ट

इसके अलावा मौसम विभाग ने सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों के लिए भी चेतावनी जारी की है। यहां अगले दो से तीन घंटे में आंधी-बारिश और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इन जिलों के निवासियों से अपील की गई है कि वे मौसम का असर देखते हुए सतर्क रहें और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें।

लोगों से क्या कहा गया?

IMD पटना ने स्पष्ट किया है कि आकाशीय बिजली और आंधी-तूफान से बचने के लिए लोग पेड़, बिजली के खंभों और खुले मैदानों में खड़े न हों। किसान भाई भी सावधानी बरतें और संभव हो तो खेतों से तुरंत लौट आएं। विभाग ने लोगों से आग्रह किया कि वे मौसम से जुड़ी हर जानकारी और अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट और ट्विटर हैंडल को ही फॉलो करें।

पहले भी कई बार गिरी है बिजली

गौरतलब है कि बिहार में मानसून के दौरान हर साल आकाशीय बिजली गिरने से बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है। ऐसे में विभाग लगातार चेतावनियां जारी कर रहा है ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। ग्रामीण इलाकों में इस तरह की चेतावनी का पालन करना और भी ज़रूरी हो जाता है।

ये भी पढ़ें

अनंत सिंह के नक्शे कदम पर पवन सिंह, विधानसभा चुनाव से पहले खरीदी करोड़ों की कार
पटना

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

weather alert

Updated on:

03 Oct 2025 04:52 pm

Published on:

03 Oct 2025 04:51 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Rain Alert: बिहार में आंधी-तूफान का ऑरेंज अलर्ट, अगले 3 घंटे में इन जिलों में बदल सकता है मौसम का मिजाज

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मेरी संपत्ति दिखाओ, मैं गुलामी करने को तैयार हूं’, प्रशांत किशोर को अशोक चौधरी की सीधी चुनौती

अशोक चौधरी
पटना

Bihar SIR : 43 सीटों पर सबसे ज्यादा कटे महिला वोटरों के नाम, 0.5% घट गई संख्या

Bihar Election declared by government, Bihar Election holiday declared by government 2025, Bihar Election declared by government 2025, Is it holiday on election day in Bihar, Bihar Election holiday notice for students, Bihar Election holiday declared by government pdf, 1st phase election in Bihar, Bihar rules during Election 2025,
पटना

Bihar: सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए BJP का ‘मास्टरप्लान’ तैयार, सीट शेयरिंग को लेकर भी सामने आई अहम जानकारी

राष्ट्रीय

अनंत सिंह के नक्शे कदम पर पवन सिंह, विधानसभा चुनाव से पहले खरीदी करोड़ों की कार

पवन सिंह की नई कार
पटना

पुरानी पेंशन योजना में भी नहीं थे ये 3 बड़े फायदे, अब सरकारी कर्मचारी ले सकते हैं डेट बढ़ने का फायदा

Is UPS date extended?, How many employees opted for UPS till date?, What is the last date to switch to UPS?, क्या यूपीएस डेट बढ़ा दी गई है?, आज तक कितने कर्मचारियों ने यूपीएस का विकल्प चुना?, What is OPS and UPS?, What is the new update for pension in 2025?, Which is better, OPS, NPS or UPS?, ऑप्स एंड अप्स क्या है?, 2025 में पेंशन के लिए नया अपडेट क्या है?,
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.