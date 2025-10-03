Rain Alert: बिहार में आंधी-तूफान का ऑरेंज अलर्ट, अगले 3 घंटे में इन जिलों में बदल सकता है मौसम का मिजाज

Rain Alert: बिहार में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। IMD ने शुक्रवार को राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पटना केंद्र ने नाउकास्ट वेदर वार्निंग जारी करते हुए राज्य के कई जिलों में अगले 2 से 3 घंटों के भीतर आंधी-बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज़ हवाओं की संभावना जताई है। विभाग ने इसे ऑरेंज अलर्ट श्रेणी में रखा है और लोगों को सतर्क एवं सावधान रहने की सलाह दी है।