Rain Alert: बिहार में आंधी-तूफान का ऑरेंज अलर्ट, अगले 3 घंटे में इन जिलों में बदल सकता है मौसम का मिजाज

Rain Alert: बिहार में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। IMD ने शुक्रवार को राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पटना केंद्र ने नाउकास्ट वेदर वार्निंग जारी करते हुए राज्य के कई जिलों में अगले 2 से 3 घंटों के भीतर आंधी-बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज़ हवाओं की संभावना जताई है। विभाग ने इसे ऑरेंज अलर्ट श्रेणी में रखा है और लोगों को सतर्क एवं सावधान रहने की सलाह दी है।
मौसम विभाग के मुताबिक कैमूर, रोहतास, नवादा, भागलपुर, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार जिलों के कुछ हिस्सों में अगले तीन घंटे में तेज़ हवाओं (50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार), बिजली कड़कने और बारिश की संभावना है। विभाग ने कहा कि इस दौरान लोग घरों से बाहर न निकलें और सुरक्षित जगहों पर रहें।
इसके अलावा मौसम विभाग ने सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों के लिए भी चेतावनी जारी की है। यहां अगले दो से तीन घंटे में आंधी-बारिश और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इन जिलों के निवासियों से अपील की गई है कि वे मौसम का असर देखते हुए सतर्क रहें और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें।
IMD पटना ने स्पष्ट किया है कि आकाशीय बिजली और आंधी-तूफान से बचने के लिए लोग पेड़, बिजली के खंभों और खुले मैदानों में खड़े न हों। किसान भाई भी सावधानी बरतें और संभव हो तो खेतों से तुरंत लौट आएं। विभाग ने लोगों से आग्रह किया कि वे मौसम से जुड़ी हर जानकारी और अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट और ट्विटर हैंडल को ही फॉलो करें।
गौरतलब है कि बिहार में मानसून के दौरान हर साल आकाशीय बिजली गिरने से बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है। ऐसे में विभाग लगातार चेतावनियां जारी कर रहा है ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। ग्रामीण इलाकों में इस तरह की चेतावनी का पालन करना और भी ज़रूरी हो जाता है।
