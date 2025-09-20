ओवैसी ने बढ़ाई दिग्गजों की टेंशन, महागठबंधन को दिया ऐसा ऑफर-सोच में पड़े नेता

विश्लेषकों का दावा है कि 2020 में NDA ने सीमांचल की 24 में से 12 सीटें जीती थीं। महागठबंधन सिर्फ 7 सीटों पर सिमट गया, जबकि AIMIM ने 5 हासिल कीं। दिलचस्प यह है कि 2015 में जब जदयू विपक्षी गठबंधन में था, तो यही 5 सीटें महागठबंधन के खाते में गई थीं। यानी AIMIM बाहर रही तो वोट बंटने से NDA को फायदा मिलना तय है। इस कारण तेजस्वी यादव अभी जोखिम लेने के मूड में नहीं दिखते। वे सीमांचल में सीटें खोने का खतरा उठा सकते हैं, लेकिन पूरे बिहार को 'हिंदू बनाम मुसलमान' चुनाव बनने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते।