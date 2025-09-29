दुर्गापूजा में जाम से बचना चाहते हैं? जान लीजिए पटना का नया ट्रैफिक प्लान, कहां से जाएं-कहां से नहीं

शारदीय नवरात्र और दशहरा को देखते हुए राजधानी पटना की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह बदल दी गई है। दुर्गा पूजा के पंडालों और दशहरा मेले में उमड़ने वाली भारी भीड़ और वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए यातायात पुलिस ने 29 सितंबर दोपहर 3 बजे से 2 अक्टूबर रात 10 बजे तक नया ट्रैफिक प्लान लागू किया है। इस दौरान केवल एम्बुलेंस, शव वाहन, आपातकालीन सेवाओं और पासधारक वाहनों को ही छूट दी जाएगी।
नगर निगम क्षेत्र में 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बस, ट्रक, ट्रैक्टर, टाटा-407 और अन्य भारी वाहनों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वहीं, मेट्रो और निर्माण कार्य से जुड़े बड़े वाहनों की एंट्री पर पहले से ही 26 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रोक लगी हुई है।
डाकबंगला की ओर सभी दिशाओं से गाड़ियों का प्रवेश बंद रहेगा। डाकबंगला से कोतवाली तक दोनों ओर का रास्ता पूरी तरह सील कर दिया गया है। वहीं, पटना जंक्शन से गांधी मैदान जाने वाले वाहन गोरियाटोली चौक से एग्जीबिशन रोड का इस्तेमाल करेंगे।
भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए कई इलाकों को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है...
भीड़ के दबाव को नियंत्रित करने के लिए कई जगह अस्थायी पार्किंग बनाई गई है...
यातायात एसपी अपराजित लोहान ने कहा कि त्योहार के दौरान लाखों की भीड़ जुटती है, इसलिए नियमों का पालन करना जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अनावश्यक पार्किंग से बचें और यातायात पुलिस का सहयोग करें ताकि भीड़ और जाम से राहत मिल सके।
