दुर्गापूजा में जाम से बचना चाहते हैं? जान लीजिए पटना का नया ट्रैफिक प्लान, कहां से जाएं-कहां से नहीं

शारदीय नवरात्र और दशहरा को देखते हुए राजधानी पटना की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह बदल दी गई है। दुर्गा पूजा के पंडालों और दशहरा मेले में उमड़ने वाली भारी भीड़ और वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए यातायात पुलिस ने 29 सितंबर दोपहर 3 बजे से 2 अक्टूबर रात 10 बजे तक नया ट्रैफिक प्लान लागू किया है। इस दौरान केवल एम्बुलेंस, शव वाहन, आपातकालीन सेवाओं और पासधारक वाहनों को ही छूट दी जाएगी।