पटना

दुर्गापूजा में जाम से बचना चाहते हैं? जान लीजिए पटना का नया ट्रैफिक प्लान, कहां से जाएं-कहां से नहीं

पटना की सड़कों पर 29 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पटना ट्रैफिक पुलिस ने नया प्लान जारी किया है। जिसके तहत कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। कई इलाकों में पार्किंग पर रोक लगाई गई है, तो कई इलाकों में अस्थाई पार्किंग भी बनाई गई है। 

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Sep 29, 2025

शारदीय नवरात्र और दशहरा को देखते हुए राजधानी पटना की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह बदल दी गई है। दुर्गा पूजा के पंडालों और दशहरा मेले में उमड़ने वाली भारी भीड़ और वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए यातायात पुलिस ने 29 सितंबर दोपहर 3 बजे से 2 अक्टूबर रात 10 बजे तक नया ट्रैफिक प्लान लागू किया है। इस दौरान केवल एम्बुलेंस, शव वाहन, आपातकालीन सेवाओं और पासधारक वाहनों को ही छूट दी जाएगी।

भारी वाहनों पर रोक

नगर निगम क्षेत्र में 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बस, ट्रक, ट्रैक्टर, टाटा-407 और अन्य भारी वाहनों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वहीं, मेट्रो और निर्माण कार्य से जुड़े बड़े वाहनों की एंट्री पर पहले से ही 26 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रोक लगी हुई है।

बड़े बदलाव वाले मार्ग

  • सगुना मोड़ से एयरपोर्ट जाने वाली गाड़ियाँ रुकनपुरा और राजाबाजार ओवरब्रिज के नीचे से होकर जगदेव पथ से बीएमपी मार्ग के रास्ते जाएंगी।
  • दीघा और पाटलिपुत्रा की ओर जाने वाले वाहन आशियाना मोड़ से आशियाना–दीघा रोड का इस्तेमाल करेंगे।
  • राजीवनगर से हड़ताली चौक जाने वाले वाहन अटल पथ और वैकल्पिक मार्ग से होकर निकलेंगे।
  • हवाई अड्डा जाने वाले वाहन सिर्फ अटल पथ का इस्तेमाल करेंगे।
  • हड़ताली चौक से सगुना मोड़ आने वाले वाहन राजवंशी नगर–चिड़ियाघर होकर नेहरू पथ फ्लाईओवर से गुजरेंगे।

डाकबंगला और कोतवाली क्षेत्र पूरी तरह सील

डाकबंगला की ओर सभी दिशाओं से गाड़ियों का प्रवेश बंद रहेगा। डाकबंगला से कोतवाली तक दोनों ओर का रास्ता पूरी तरह सील कर दिया गया है। वहीं, पटना जंक्शन से गांधी मैदान जाने वाले वाहन गोरियाटोली चौक से एग्जीबिशन रोड का इस्तेमाल करेंगे।

अशोक राजपथ की विशेष व्यवस्था

  • कारगिल चौक से एनआईटी मोड़ तक छोटी गाड़ियों का परिचालन दोनों तरफ से होगा।
  • गांधी चौक से गायघाट तक वन-वे व्यवस्था लागू रहेगी।
  • गायघाट से दीदारगंज तक भी सिर्फ एकतरफा परिचालन की अनुमति होगी।
  • दीदारगंज से आने वाले भारी वाहनों को अशोक राजपथ में प्रवेश नहीं मिलेगा, उन्हें न्यू बाईपास से डायवर्ट किया जाएगा।

नो पार्किंग जोन

भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए कई इलाकों को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है...

  • गांधी मैदान के चारों ओर
  • एसपी वर्मा रोड
  • कोतवाली थाना के पास टाइटन मोड़ से सिन्हा लाइब्रेरी मोड़ तक
  • पटना म्यूजियम के चारों ओर

अस्थायी पार्किंग स्थल

भीड़ के दबाव को नियंत्रित करने के लिए कई जगह अस्थायी पार्किंग बनाई गई है...

  • फ्रेजर रोड
  • वीरचंद पटेल पथ की सर्विस लेन
  • पटना साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज का मैदान
  • पटना सिटी क्षेत्र में सिटी स्कूल चौक, मंगल तालाब के पास और पटना साहिब स्टेशन

पुलिस की अपील

यातायात एसपी अपराजित लोहान ने कहा कि त्योहार के दौरान लाखों की भीड़ जुटती है, इसलिए नियमों का पालन करना जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अनावश्यक पार्किंग से बचें और यातायात पुलिस का सहयोग करें ताकि भीड़ और जाम से राहत मिल सके।

पटना

Updated on:

29 Sept 2025 04:33 pm

Published on:

29 Sept 2025 04:31 pm

Hindi News / Bihar / Patna / दुर्गापूजा में जाम से बचना चाहते हैं? जान लीजिए पटना का नया ट्रैफिक प्लान, कहां से जाएं-कहां से नहीं

पटना

बिहार न्यूज़

