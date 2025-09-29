छठ-दिवाली से पहले बिहार को मिलीं 7 नई ट्रेनें, 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी

ट्रेनों का शुभारंभ करते रेल मंत्री (फोटो- सोशल मीडिया)
छठ और दीवाली से पहले बिहारवासियों के लिए बड़ी सौगात आई है। सोमवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में चलने वाली सात नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसमें तीन नई अमृत भारत एक्सप्रेस और चार पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। पटना जंक्शन पर आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, रेल मंत्री नितिन नवीन और कई सांसद भी मौजूद रहे।
नई ट्रेन सेवाओं के तहत यात्रियों को प्रदेश के प्रमुख शहरों और छोटे शहरों से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। झाझा-दानापुर पैसेंजर, पटना-बक्सर, नवादा-पटना, पटना-इस्लामपुर समेत अन्य पैसेंजर ट्रेनें पटना और आसपास के जिलों में आवागमन को आसान बनाएंगी।
इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “बिहारवासियों के लिए यह रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी सौगात है। हम चाहते हैं कि लोग सुरक्षित, तेज़ और आरामदायक यात्रा का अनुभव करें।” इस मौके पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार पटना और भागलपुर में रिंग नेटवर्क निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगी। वहीं, नवादा सांसद विवेक ठाकुर ने बताया कि नवादा को मेन लाइन से जोड़ने के लिए नवादा और पावापुरी के बीच रेल लाइन निर्माण को रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। इसकी औपचारिक घोषणा भी जल्द होगी।
छठ और दीवाली के मौके पर इन नई ट्रेनों से बिहारवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। पटना, नवादा, बक्सर, झाझा, मुजफ्फरपुर और छपरा के लोग सुरक्षित और तेज़ यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा, धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों पर आने वाले पर्यटकों के लिए भी यह ट्रेनों की सुविधा काफी मददगार साबित होगी। रेल मंत्रालय का मानना है कि इन नई ट्रेनों से न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि बिहार के छोटे शहरों और गाँवों को देश के बड़े शहरों से जोड़ने में भी मदद मिलेगी।
नई पैसेंजर और अमृत भारत एक्सप्रेस में यात्रियों के लिए पर्याप्त सीटें, वातानुकूलित कोच और साफ-सुथरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। रेलवे ने सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सभी स्टेशनों और ट्रेनों पर सीसीटीवी कैमरे, आधुनिक साउंड सिस्टम और यात्री सूचना प्रणाली स्थापित की है।
नई पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन एक अक्टूबर से नियमित रूप से शुरू होगा। वहीं, अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन 14 अक्टूबर से शुरू होगा। उदाहरण के तौर पर झाझा-दानापुर पैसेंजर रोजाना चलेगी और सुबह झाझा से खुलकर शाम को दानापुर पहुंचेगी। इसी तरह, बक्सर-पटना पैसेंजर और नवादा-पटना डीएमयू भी यात्रियों को नई सहूलियत देंगी।
नई ट्रेनों की शुरुआत से बिहार के यात्रियों को राजधानी पटना और अन्य बड़े शहरों तक आसान कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही हैदराबाद, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों तक यात्रा का समय भी कम होगा। रेलवे की इस सौगात को छठ और दीवाली जैसे बड़े त्योहारों से पहले बिहारवासियों के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
