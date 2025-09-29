छठ-दिवाली से पहले बिहार को मिलीं 7 नई ट्रेनें, 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी

इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “बिहारवासियों के लिए यह रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी सौगात है। हम चाहते हैं कि लोग सुरक्षित, तेज़ और आरामदायक यात्रा का अनुभव करें।” इस मौके पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार पटना और भागलपुर में रिंग नेटवर्क निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगी। वहीं, नवादा सांसद विवेक ठाकुर ने बताया कि नवादा को मेन लाइन से जोड़ने के लिए नवादा और पावापुरी के बीच रेल लाइन निर्माण को रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। इसकी औपचारिक घोषणा भी जल्द होगी।