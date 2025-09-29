Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

छठ-दिवाली से पहले बिहार को मिलीं 7 नई ट्रेनें, 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी

विधानसभा चुनाव 2025 से पहले केंद्र कि मोदी सरकार बिहार पर मेहरबान है। इसी कड़ी में सोमवार को 3 अमृत भारत एक्सप्रेस सहित 7 नई ट्रेनों की सौगात बिहार को मिली है। जानिए कौन- कौन सी हैं ये ट्रेनें...

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Sep 29, 2025

अमृत भारत एक्स्प्रेस

ट्रेनों का शुभारंभ करते रेल मंत्री (फोटो- सोशल मीडिया)

छठ और दीवाली से पहले बिहारवासियों के लिए बड़ी सौगात आई है। सोमवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में चलने वाली सात नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसमें तीन नई अमृत भारत एक्सप्रेस और चार पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। पटना जंक्शन पर आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, रेल मंत्री नितिन नवीन और कई सांसद भी मौजूद रहे।

नई ट्रेनों का मार्ग और ठहराव

नई ट्रेन सेवाओं के तहत यात्रियों को प्रदेश के प्रमुख शहरों और छोटे शहरों से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। झाझा-दानापुर पैसेंजर, पटना-बक्सर, नवादा-पटना, पटना-इस्लामपुर समेत अन्य पैसेंजर ट्रेनें पटना और आसपास के जिलों में आवागमन को आसान बनाएंगी।

  • झाझा-दानापुर पैसेंजर: झाझा से सुबह 4 बजे खुलकर जमुई, लखीसराय, बड़हिया, बाढ़, बख्तियारपुर होते हुए 9 बजे दानापुर पहुंचेगी। वापसी गाड़ी शाम 5.25 बजे दानापुर से चलकर 10.30 बजे झाझा पहुंचेगी।
  • पटना-बक्सर पैसेंजर: पटना जंक्शन से शाम 5.45 बजे खुलने वाली यह गाड़ी सुबह 8.35 बजे बक्सर पहुंचेगी।
  • नवादा-पटना डीएमयू: नवादा से सुबह 5.15 बजे चलकर 9.30 बजे पटना पहुंचेगी, जबकि पटना से 4.15 बजे निकलने वाली गाड़ी रात 9 बजे नवादा पहुंचेगी।
  • पटना-इस्लामपुर डीएमयू: सुबह 9.45 बजे पटना से चलकर 12 बजे इस्लामपुर पहुंचेगी, जबकि वापसी में 12.30 बजे इस्लामपुर से चलकर 3.55 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी।
  • तीन अमृत भारत एक्सप्रेस:
    • मुजफ्फरपुर-चर्लपल्ली (तेलंगाना)
    • छपरा-अनंद विहार (दिल्ली)
    • दरभंगा-मदार (राजस्थान)


क्या बोले नेता

इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “बिहारवासियों के लिए यह रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी सौगात है। हम चाहते हैं कि लोग सुरक्षित, तेज़ और आरामदायक यात्रा का अनुभव करें।” इस मौके पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार पटना और भागलपुर में रिंग नेटवर्क निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगी। वहीं, नवादा सांसद विवेक ठाकुर ने बताया कि नवादा को मेन लाइन से जोड़ने के लिए नवादा और पावापुरी के बीच रेल लाइन निर्माण को रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। इसकी औपचारिक घोषणा भी जल्द होगी।

त्योहारों पर सुविधा और पर्यटन को बढ़ावा

छठ और दीवाली के मौके पर इन नई ट्रेनों से बिहारवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। पटना, नवादा, बक्सर, झाझा, मुजफ्फरपुर और छपरा के लोग सुरक्षित और तेज़ यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा, धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों पर आने वाले पर्यटकों के लिए भी यह ट्रेनों की सुविधा काफी मददगार साबित होगी। रेल मंत्रालय का मानना है कि इन नई ट्रेनों से न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि बिहार के छोटे शहरों और गाँवों को देश के बड़े शहरों से जोड़ने में भी मदद मिलेगी।

तकनीकी और सुरक्षा सुविधाएं

नई पैसेंजर और अमृत भारत एक्सप्रेस में यात्रियों के लिए पर्याप्त सीटें, वातानुकूलित कोच और साफ-सुथरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। रेलवे ने सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सभी स्टेशनों और ट्रेनों पर सीसीटीवी कैमरे, आधुनिक साउंड सिस्टम और यात्री सूचना प्रणाली स्थापित की है।

अक्टूबर से होगा नियमित परिचालन

नई पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन एक अक्टूबर से नियमित रूप से शुरू होगा। वहीं, अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन 14 अक्टूबर से शुरू होगा। उदाहरण के तौर पर झाझा-दानापुर पैसेंजर रोजाना चलेगी और सुबह झाझा से खुलकर शाम को दानापुर पहुंचेगी। इसी तरह, बक्सर-पटना पैसेंजर और नवादा-पटना डीएमयू भी यात्रियों को नई सहूलियत देंगी।

यात्रियों को मिलेगा फायदा

नई ट्रेनों की शुरुआत से बिहार के यात्रियों को राजधानी पटना और अन्य बड़े शहरों तक आसान कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही हैदराबाद, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों तक यात्रा का समय भी कम होगा। रेलवे की इस सौगात को छठ और दीवाली जैसे बड़े त्योहारों से पहले बिहारवासियों के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Durga Puja 2025: बिहार में कल से स्कूल-कॉलेज बंद, बैंक में कब रहेगी छुट्टी? देखें पूरी लिस्ट
पटना

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

indian railway

Published on:

29 Sept 2025 12:21 pm

Hindi News / Bihar / Patna / छठ-दिवाली से पहले बिहार को मिलीं 7 नई ट्रेनें, 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव का रोडमैप… भाजपा ने 13 बड़े नामों की बनाई मेनिफेस्टो कमेटी, जनता से सीधे सुनेगी राय

पटना

Bihar: 18 से अधिक BJP MLA के टिकट पर संकट, इस वजह से पार्टी बदलना चाहती है चेहरा! पटना से दिल्ली तक हलचल तेज

राष्ट्रीय

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: PK के निशाने पर अब कौन? PC से पहले BJP, JDU दफ्तर में होती रही चर्चा

पटना

कुर्ता उठाकर किया डांस… फिर चला थप्पड़, भागलपुर के ‘बिग डैडी’ रेस्टोरेंट में नीतीश के विधायक का वीडियो वायरल

गोपाल मंडल भागलपुर
पटना

Bihar Weather: मानसून की विदाई से पहले बिहार में होगी झमाझम बारिश, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

CG Weather: मौसम पट्टी की दिशा बदली, 2 से 4 सितंबर तक हो सकती है भारी वर्षा
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.