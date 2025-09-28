Durga Puja 2025: बिहार में कल से स्कूल-कॉलेज बंद, बैंक में कब रहेगी छुट्टी? देखें पूरी लिस्ट

फोटो: पत्रिका
Durga Puja 2025: बिहार समेत पूरे देश में दुर्गा पूजा का त्योहार जोरों पर है। नवरात्रि के छठे दिन की धूम और कल सप्तमी के शुभ अवसर को लेकर भक्त पूरी श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा की पूजा-अर्चना में व्यस्त हैं। राजधानी पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और अन्य जिलों में पंडाल सज-धज कर तैयार हैं और बाजारों में त्योहार की रौनक देखने लायक है। इस बार बच्चों, युवाओं और परिवारों के लिए भी छुट्टियों का समय खास बना है।
इस व्यवस्था से न केवल बच्चों और शिक्षकों को आराम मिलेगा, बल्कि परिवार भी इस दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले सकेगा।
बिहार के सरकारी और प्राइवेट बैंकों में भी दुर्गा पूजा और नवरात्रि के अवसर पर बंदी रहेगी। बैंक में 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी। वहीं 27 सितंबर को सेकंड शनिवार होने के कारण पहले से ही अवकाश था। इससे ग्राहकों और कर्मचारियों को छुट्टियों की योजना बनाने में मदद मिली है। बैंक में लंबी छुट्टी होने के कारण लोगों को पैसे से जुड़े कार्यों को 29 सितंबर को ही निपटा लेना चाहिए।
पटना और बिहार के अन्य जिलों में नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान सड़कों पर रौनक और त्योहारी माहौल देखने को मिल रहा है। बाजारों में पूजा सामग्री, नए कपड़े और मिठाइयों की खरीदारी में लोग व्यस्त हैं। मंदिर और पंडालों की सजावट पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ की गई है।
सप्तमी से कलात्मक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला भी शुरू होगा। माता दुर्गा के पट खोलने के बाद भक्तों की भीड़ पंडालों में उमड़ेगी। प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट का विशेष प्रबंध किया है ताकि पर्व को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से मनाया जा सके।
छुट्टियों का फायदा परिवार और बच्चों को भी मिलेगा। परिवार अपने घरों में या पूजा स्थलों पर एक साथ समय बिता पाएंगे। यह समय बच्चों के लिए विशेष रूप से आनंद और शिक्षा का अवसर है, क्योंकि वे धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग ले सकेंगे।
इस तरह, बिहार में दुर्गा पूजा और नवरात्रि के अवसर पर स्कूल-बैंक बंद रहेंगे और लोग इस पर्व का आनंद पूरी तरह ले सकेंगे।
