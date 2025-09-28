Patrika LogoSwitch to English

पटना

Durga Puja 2025: बिहार में कल से स्कूल-कॉलेज बंद, बैंक में कब रहेगी छुट्टी? देखें पूरी लिस्ट

Durga Puja: रकार और प्रशासन ने स्कूल, कॉलेज और बैंकों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। इस वर्ष नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान पटना समेत अधिकांश प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियां सामान्य से ज्यादा दी गई हैं। जानिए कहां कितने दिन की छुट्टी है। 

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Sep 28, 2025

फोटो: पत्रिका

Durga Puja 2025: बिहार समेत पूरे देश में दुर्गा पूजा का त्योहार जोरों पर है। नवरात्रि के छठे दिन की धूम और कल सप्तमी के शुभ अवसर को लेकर भक्त पूरी श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा की पूजा-अर्चना में व्यस्त हैं। राजधानी पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और अन्य जिलों में पंडाल सज-धज कर तैयार हैं और बाजारों में त्योहार की रौनक देखने लायक है। इस बार बच्चों, युवाओं और परिवारों के लिए भी छुट्टियों का समय खास बना है।

स्कूल और कॉलेज में छुट्टियों का शेड्यूल

  • पटना और बिहार के स्कूलों में नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अवसर पर छुट्टियों का शेड्यूल पहले से घोषित किया जा चुका है।
  • सरकारी स्कूल: 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अवकाश रहेगा। 3 अक्टूबर से पढ़ाई दोबारा शुरू होगी।
  • प्राइवेट स्कूल: अधिकांश स्कूलों में छुट्टियां सामान्य से अधिक दी गई हैं।
  • लोयला हाई स्कूल, कुर्जी: 2 अक्टूबर तक
  • डॉन बॉस्को एकेडमी: 26 सितंबर से 3 अक्टूबर तक
  • कार्मेल हाई स्कूल, नॉट्रे डेम एकेडमी, संत कैरेंस हाई स्कूल: 5 अक्टूबर तक
  • संत माइकल हाई स्कूल और संत जोसेफ कॉन्वेंट हाइ स्कूल: 3 अक्टूबर तक

इस व्यवस्था से न केवल बच्चों और शिक्षकों को आराम मिलेगा, बल्कि परिवार भी इस दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले सकेगा।

बैंक में छुट्टी

बिहार के सरकारी और प्राइवेट बैंकों में भी दुर्गा पूजा और नवरात्रि के अवसर पर बंदी रहेगी। बैंक में 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी। वहीं 27 सितंबर को सेकंड शनिवार होने के कारण पहले से ही अवकाश था। इससे ग्राहकों और कर्मचारियों को छुट्टियों की योजना बनाने में मदद मिली है। बैंक में लंबी छुट्टी होने के कारण लोगों को पैसे से जुड़े कार्यों को 29 सितंबर को ही निपटा लेना चाहिए।

त्योहार की रौनक

पटना और बिहार के अन्य जिलों में नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान सड़कों पर रौनक और त्योहारी माहौल देखने को मिल रहा है। बाजारों में पूजा सामग्री, नए कपड़े और मिठाइयों की खरीदारी में लोग व्यस्त हैं। मंदिर और पंडालों की सजावट पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ की गई है।

सप्तमी से कलात्मक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला भी शुरू होगा। माता दुर्गा के पट खोलने के बाद भक्तों की भीड़ पंडालों में उमड़ेगी। प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट का विशेष प्रबंध किया है ताकि पर्व को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से मनाया जा सके।

परिवार और बच्चों के लिए खास अवसर

छुट्टियों का फायदा परिवार और बच्चों को भी मिलेगा। परिवार अपने घरों में या पूजा स्थलों पर एक साथ समय बिता पाएंगे। यह समय बच्चों के लिए विशेष रूप से आनंद और शिक्षा का अवसर है, क्योंकि वे धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग ले सकेंगे।

छुट्टियों की लिस्ट

  • सरकारी स्कूल: 29 सितंबर – 2 अक्टूबर
  • प्राइवेट स्कूल: 26 सितंबर – 3/5 अक्टूबर (स्कूल के अनुसार)
  • बैंक: 30 सितंबर – 2 अक्टूबर

इस तरह, बिहार में दुर्गा पूजा और नवरात्रि के अवसर पर स्कूल-बैंक बंद रहेंगे और लोग इस पर्व का आनंद पूरी तरह ले सकेंगे।

