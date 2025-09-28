Durga Puja 2025: बिहार में कल से स्कूल-कॉलेज बंद, बैंक में कब रहेगी छुट्टी? देखें पूरी लिस्ट

Durga Puja 2025: बिहार समेत पूरे देश में दुर्गा पूजा का त्योहार जोरों पर है। नवरात्रि के छठे दिन की धूम और कल सप्तमी के शुभ अवसर को लेकर भक्त पूरी श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा की पूजा-अर्चना में व्यस्त हैं। राजधानी पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और अन्य जिलों में पंडाल सज-धज कर तैयार हैं और बाजारों में त्योहार की रौनक देखने लायक है। इस बार बच्चों, युवाओं और परिवारों के लिए भी छुट्टियों का समय खास बना है।