आज़ादी के बाद पहली बार बिहार के इस रेलखंड पर दौड़ेगी ट्रेन, पटना आना-जाना होगा आसान, जानें रूट और टाइमिंग

नवादा जिले के लोगों का वर्षों पुराना सपना आखिरकार पूरा होने जा रहा है। आज़ादी के बाद पहली बार नवादा से बिहार की राजधानी पटना के लिए सीधी रेल सेवा शुरू होने जा रही है। जानिए रूट और टाइमिंग...

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Sep 28, 2025

new rail line

एआई जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर

बिहार के रेल नेटवर्क में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। आज़ादी के बाद पहली बार नवादा जिले से पटना तक सीधी रेल सेवा शुरू होगी। लंबे इंतजार और लगातार उठती मांगों के बाद आखिरकार रेलवे ने इसकी घोषणा कर दी है। 29 सितंबर 2025 से नवादा–पटना फास्ट डेमू पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। इस ऐतिहासिक कदम से न सिर्फ नवादा, बल्कि शेखपुरा, बरबीघा और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

बिहार को ऐतिहासिक सौगात

नवादा जिले के लोग दशकों से राजधानी पटना से सीधी रेल सेवा की मांग कर रहे थे। अब यह सपना पूरा होने जा रहा है। इस नई ट्रेन सेवा के शुरू होने से नवादा, शेखपुरा और बरबीघा सहित आसपास के जिलों के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। यह ट्रेन रविवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलाई जाएगी। जिससे काम के लिए प्रति दिन पटना आने वाले लोगों को बड़ी सहूलियत होगी।

टाइमिंग और रूट

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इस ट्रेन का उद्घाटन सोमवार 29 सितंबर को किया जाएगा। इसके बाद नियमित संचालन शुरू होगा। रेलवे ने जानकारी दी है कि गाड़ी संख्या 75272 (नवादा–पटना फास्ट डेमू पैसेंजर) रोज सुबह 05:15 बजे नवादा से खुलेगी और सुबह 09:30 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी। वहीं, गाड़ी संख्या 75271 (पटना–नवादा फास्ट डेमू पैसेंजर) शाम 04:15 बजे पटना से खुलेगी और रात 09:00 बजे नवादा पहुंचेगी।

इस ट्रेन का ठहराव वारसलीगंज, काशीचक, शेखपुरा जंक्शन, सरसा जमालपुर, बरबीघा, बिहार शरीफ जंक्शन, नूरसराय, चंडी, दनियावां, पुनपुन और परसा बाजार सहित कई स्टेशनों पर होगा।

बरबीघा और शेखपुरा को पहली बार सीधी सेवा

इस ट्रेन का सबसे बड़ा फायदा बरबीघा और शेखपुरा के यात्रियों को होगा। बरबीघा जैसे कस्बाई इलाके को पहली बार पटना से सीधी रेल सेवा मिलेगी। अब यहां के छात्र, व्यापारी और आम लोग सीधे राजधानी तक सफर कर पाएंगे।

शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को मिलेगी रफ्तार

इस ट्रेन सेवा के शुरू होने से नवादा और आसपास के जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े अवसरों तक पहुंच आसान होगी। बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई के लिए पटना जाते हैं, वहीं मरीजों को भी इलाज के लिए राजधानी जाना पड़ता है। अब उन्हें सड़क मार्ग पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना होगा। स्थानीय व्यापारियों का मानना है कि इस सेवा से पटना के बड़े बाजार तक आसानी से पहुंच बनेगी, जिससे कारोबार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

रेलवे की बड़ी पहल

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस रूट पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। ऐसे में यह नई सेवा न सिर्फ आम जनता को सुविधा देगी बल्कि बिहार के मध्य और दक्षिणी हिस्से की कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगी। भविष्य में यात्रियों की मांग बढ़ने पर इसे एक्सप्रेस ट्रेन में अपग्रेड करने की संभावना भी जताई गई है।

