आज़ादी के बाद पहली बार बिहार के इस रेलखंड पर दौड़ेगी ट्रेन, पटना आना-जाना होगा आसान, जानें रूट और टाइमिंग

इस ट्रेन सेवा के शुरू होने से नवादा और आसपास के जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े अवसरों तक पहुंच आसान होगी। बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई के लिए पटना जाते हैं, वहीं मरीजों को भी इलाज के लिए राजधानी जाना पड़ता है। अब उन्हें सड़क मार्ग पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना होगा। स्थानीय व्यापारियों का मानना है कि इस सेवा से पटना के बड़े बाजार तक आसानी से पहुंच बनेगी, जिससे कारोबार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।