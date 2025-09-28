Amrit Bharat Express: बिहार से चल रही हैं सबसे ज्यादा अमृत भारत एक्सप्रेस, जानें किन रूटों पर हो रहा परिचालन

Amrit Bharat Express: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ओडिशा में एक भव्य समारोह में ब्रह्मपुर-उधना अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह देश की 12वीं अमृत भारत एक्सप्रेस है। बिहार में वर्तमान में सबसे ज़्यादा 10 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, और आने वाले दिनों में तीन और ट्रेनें शुरू होने वाली हैं। इन ट्रेनों के परिचालन से राज्य के सामान्य और मध्यम वर्ग के यात्रियों को आधुनिक रेल यात्रा सुविधाएं किफायती दर पर मिलेंगी।