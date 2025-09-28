Patrika LogoSwitch to English

पटना

Amrit Bharat Express: बिहार से चल रही हैं सबसे ज्यादा अमृत भारत एक्सप्रेस, जानें किन रूटों पर हो रहा परिचालन

Amrit Bharat Express: अमृत भारत एक्स्प्रेस का सबसे ज्यादा लाभ बिहार को मिला है। सबसे अधिक अमृत भारत बिहार से होकर गुजर रही है। जानिए किस किस रूट पर अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन हो रहा है। 

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Sep 28, 2025

Amrit Bharat Express: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ओडिशा में एक भव्य समारोह में ब्रह्मपुर-उधना अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह देश की 12वीं अमृत भारत एक्सप्रेस है। बिहार में वर्तमान में सबसे ज़्यादा 10 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, और आने वाले दिनों में तीन और ट्रेनें शुरू होने वाली हैं। इन ट्रेनों के परिचालन से राज्य के सामान्य और मध्यम वर्ग के यात्रियों को आधुनिक रेल यात्रा सुविधाएं किफायती दर पर मिलेंगी।

बिहार से चलने वाली प्रमुख अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें

  • दरभंगा–आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस
  • सहरसा–लोकमान्य तिलक टर्मिनस अमृत भारत एक्सप्रेस
  • राजेंद्रनगर टर्मिनल–नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस
  • बापूधाम मोतिहारी–आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस
  • दरभंगा–गोमतीनगर अमृत भारत एक्सप्रेस
  • मालदा टाउन–गोमतीनगर अमृत भारत एक्सप्रेस
  • सीतामढ़ी–दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस
  • गया–दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस
  • जोगबनी–ईरोड–जोगबनी अमृत भारत एक्सप्रेस
  • सहरसा–छैहरटा (अमृतसर)–सहरसा अमृत भारत एक्सप्रेस
  • मालदा टाउन–सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस
  • ब्रह्मपुर–उधना (सूरत) अमृत भारत एक्सप्रेस
  • मुज़फ़्फ़रपुर–चर्लपल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस (शीघ्र परिचालन)
  • छपरा–दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल) अमृत भारत एक्सप्रेस (शीघ्र परिचालन)
  • दरभंगा–मदार (अजमेर) अमृत भारत एक्सप्रेस (शीघ्र परिचालन)

इन ट्रेनों के परिचालन से बिहार देश के लगभग हर बड़े शहर से तेज़ और सुविधाजनक रूप से जुड़ जाएगा।

क्यों खास है अमृत भारत एक्सप्रेस

  • अमृत भारत एक्सप्रेस उन ट्रेनों की श्रेणी में आती है, जो नॉन-एसी कोचों में भी विश्वस्तरीय सुविधा प्रदान करती हैं। इस ट्रेन के मुख्य आकर्षण हैं कवच सिस्टम, सेमी ऑटोमैटिक कपलर, क्रैश ट्यूब और ईपी-असिस्टेड ब्रेक सिस्टम। साथ ही इस ट्रेन के नॉन-एसी कोच में भी पहली बार फायर डिटेक्शन सिस्टम दिया गया है।
  • सुविधाजनक कोच: फोल्डेबल स्नैक्स टेबल, मोबाइल होल्डर, आरामदायक सीटें, रेडियम फ्लोर स्ट्रिप्स।
  • शौचालय और सफाई: इलेक्ट्रो–न्यूमेटिक फ्लशिंग, ऑटोमैटिक सोप डिस्पेंसर, दिव्यांगजनों के लिए विशेष शौचालय।
  • ट्रेन ऊर्जा की बचत करने वाली और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों से लैस है। साथ ही इसमें यात्रियों कि सुविधा के लिए फास्ट चार्जिंग पोर्ट, पेंट्री कार, टॉकबैक यूनिट और गार्ड रूम में रिस्पॉन्स यूनिट।

मध्यम वर्ग और आम जनता के लिए बड़ी सौगात

भारतीय रेलवे का दावा है कि अमृत भारत एक्सप्रेस के माध्यम से प्रति 1000 किलोमीटर केवल ₹500 में यात्रा संभव होगी। बिहार के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य से लोग शिक्षा, नौकरी और व्यापार के लिए देश के कई बड़े शहरों की ओर जाते हैं।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रियों को न केवल सस्ता, बल्कि तेज और सुरक्षित सफर भी मिलेगा। यह मध्यम वर्ग के लिए यात्रा की लागत कम करने के साथ-साथ समय की बचत भी सुनिश्चित करेगा।

देश कि रेल यात्रा में क्रांति लाएगी ये ट्रेन

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत और नमो भारत के बाद अमृत भारत ट्रेन देश की रेल यात्रा में एक नई क्रांति लाएगी। उन्होंने इसे “आधुनिकता और आत्मनिर्भर भारत की झलक” बताया। उन्होंने कहा कि यह ट्रेन बिहार और देश के अन्य हिस्सों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा की नई परिकल्पना को साकार कर रही है।

और भी रूटों पर चलेगी ट्रेन

रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में बिहार से और भी रूटों पर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसका उद्देश्य है कि राज्य के हर जिले और प्रमुख जंक्शन को आधुनिक रेल सुविधा से जोड़ा जाए। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह ट्रेनें न केवल आम जनता बल्कि पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण के प्रति सजग तकनीक से भी लैस हैं।

