Amrit Bharat Express: बिहार से चल रही हैं सबसे ज्यादा अमृत भारत एक्सप्रेस, जानें किन रूटों पर हो रहा परिचालन

Amrit Bharat Express: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ओडिशा में एक भव्य समारोह में ब्रह्मपुर-उधना अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह देश की 12वीं अमृत भारत एक्सप्रेस है। बिहार में वर्तमान में सबसे ज़्यादा 10 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, और आने वाले दिनों में तीन और ट्रेनें शुरू होने वाली हैं। इन ट्रेनों के परिचालन से राज्य के सामान्य और मध्यम वर्ग के यात्रियों को आधुनिक रेल यात्रा सुविधाएं किफायती दर पर मिलेंगी।
इन ट्रेनों के परिचालन से बिहार देश के लगभग हर बड़े शहर से तेज़ और सुविधाजनक रूप से जुड़ जाएगा।
भारतीय रेलवे का दावा है कि अमृत भारत एक्सप्रेस के माध्यम से प्रति 1000 किलोमीटर केवल ₹500 में यात्रा संभव होगी। बिहार के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य से लोग शिक्षा, नौकरी और व्यापार के लिए देश के कई बड़े शहरों की ओर जाते हैं।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रियों को न केवल सस्ता, बल्कि तेज और सुरक्षित सफर भी मिलेगा। यह मध्यम वर्ग के लिए यात्रा की लागत कम करने के साथ-साथ समय की बचत भी सुनिश्चित करेगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत और नमो भारत के बाद अमृत भारत ट्रेन देश की रेल यात्रा में एक नई क्रांति लाएगी। उन्होंने इसे “आधुनिकता और आत्मनिर्भर भारत की झलक” बताया। उन्होंने कहा कि यह ट्रेन बिहार और देश के अन्य हिस्सों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा की नई परिकल्पना को साकार कर रही है।
रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में बिहार से और भी रूटों पर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसका उद्देश्य है कि राज्य के हर जिले और प्रमुख जंक्शन को आधुनिक रेल सुविधा से जोड़ा जाए। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह ट्रेनें न केवल आम जनता बल्कि पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण के प्रति सजग तकनीक से भी लैस हैं।
