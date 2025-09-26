बीजेपी का प्रशांत किशोर पर पलटवार, कागज शेयर कर पूछा- 9 करोड़ की संपत्ति खरीदने के लिए पैसे कहां से आए?

प्रशांत किशोर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने दावा करते हुए कहा कि पटना में नौ करोड़ रुपये से एक संपत्ति दिसंबर 2024 में खरीदी है। कुंतल कृष्ण ने कागजात दिखाते हुए कहा कि प्रशांत किशोर को बताना चाहिए कि इस संपत्ति को खरीदने के लिए उनके पैसा कहां से आया। उन्होंने एचडीएफसी के दो अकाउंट नंबर शेयर करते हुए कहा कि एक से आठ करोड़ रुपये और एक अकाउंट से शेष राशि भेजी गई। ये अकाउंट किसके हैं? प्रशांत किशोर को बताना चाहिए।