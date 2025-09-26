Patrika LogoSwitch to English

बीजेपी का प्रशांत किशोर पर पलटवार, कागज शेयर कर पूछा- 9 करोड़ की संपत्ति खरीदने के लिए पैसे कहां से आए?

Bihar Assembly Elections बीजेपी ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर उनके ही अंदाज में पलटवार करते हुए कागज शेयर कर पूछा है कि पीके बतायें कि पटना में उन्होंने नौ करोड़ की संपत्ति कैसे खरीदे? इसको खरीदने के लिए पैसे कहां से लाये?

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 26, 2025

प्रशांत किशोर
प्रशांत किशोर (photo- patrika)

Bihar Assembly Elections जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए पूछा है कि पीके पटना में नौ करोड़ की संपत्ति खरीदने के लिए पैसे कहां से लाये? पटना में गुरुवार को बीजेपी नेता कुंतल कृष्ण ने प्रशांत किशोर को राजनीति में एक बहेलिया बताया। उन्होंने आगे कहा कि राजनीति में सवाल करने में कोई परेशानी नहीं है, सवाल करना स्वस्थ राजनीतिक परंपरा है, लेकिन दूसरों को बेईमान का सर्टिफिकेट देने से पहले उनको अपनी ईमानदारी का भी प्रमाण देना चाहिए।

पीके नौ करोड़ की संपत्ति कैसे खरीदे?

प्रशांत किशोर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने दावा करते हुए कहा कि पटना में नौ करोड़ रुपये से एक संपत्ति दिसंबर 2024 में खरीदी है। कुंतल कृष्ण ने कागजात दिखाते हुए कहा कि प्रशांत किशोर को बताना चाहिए कि इस संपत्ति को खरीदने के लिए उनके पैसा कहां से आया। उन्होंने एचडीएफसी के दो अकाउंट नंबर शेयर करते हुए कहा कि एक से आठ करोड़ रुपये और एक अकाउंट से शेष राशि भेजी गई। ये अकाउंट किसके हैं? प्रशांत किशोर को बताना चाहिए।

पैसा किसने दिया?

भाजपा के नेता ने पीके पर उनके ही अंदाज में पलटवार करते हुए सीधा सवाल किया कि प्रशांत किशोर को बताना होगा कि वो किस सोर्स से इस संपत्ति को खरीदने के पैसे एकत्रित किए ? जो पैसा आया किसने दिया? दो अक्टूबर 2022 से 2 अक्टूबर 2024 तक उनके साथ जो हजारों गाड़ियां घूम रही थीं, उनका खर्च कौन दे रहा है ? इन सवालों का जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा।

पीके बिहार में जंगल राज की वापसी चाहते हैं?

उन्होंने कहा कि बीजेपी बिहार के युवाओं से दलाली करने की इजाजत किसी को नहीं देगी। प्रशांत किशोर जो फिर से एक बार बिहार में जंगल राज की वापसी चाहते हैं बीजेपी उनको ऐसा नहीं करने देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर को उन लोगों से पैसा मिल रहा जो लालू यादव और राजद की सरकार चाहते हैं, जिससे फिर से बिहार में लूटमार और भ्रष्टाचार शुरू हो जाए।

पटना

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

26 Sept 2025 09:42 am

Hindi News / Bihar / Patna / बीजेपी का प्रशांत किशोर पर पलटवार, कागज शेयर कर पूछा- 9 करोड़ की संपत्ति खरीदने के लिए पैसे कहां से आए?

