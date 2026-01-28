पटना सिविल कोर्ट में हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, कौन था निशाने पर? जांच में जुटी पुलिस

पुलिस सूत्रों का कहना है कि पटना सिविल कोर्ट परिसर में दो अपराधी हथियार और गोलियों के साथ प्रवेश करने की फिराक में थे। लेकिन, गेट पर तैनात ASI प्रमोद कुमार रजक ने कोर्ट में प्रवेश करते समय चेंकिंग के दौरान दोनों युवकों को पकड़ लिया। लेकिन, दो में से एक फरार हो गया। जबकि पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया। पटना के टाउन DSP 1 राजेश रंजन के अनुसार ‘पकड़े गए आरोपी का नाम पीयूष है, जो कि वैशाली का रहने वाला है। पुलिस उससे पूछताछ कर यह जानने का प्रयास कर रही है कि वो हथियार लेकर कोर्ट परिसर में क्यों आया था? उसके निशाने पर कौन हैं? और जो फरार हुआ उसका नाम पता क्या है। STF और स्थानीय थाने की पुलिस इन प्रश्नों का जवाब एकत्रित करने में लगी है।