पटना गर्ल्स हॉस्टल कांड: NEET छात्रा रेप-मर्डर केस में SHO सस्पेंड, जानिए कितनी है उनके पास संपत्ति

शंभू हॉस्टल में रहने वाली छात्रा को 6 जनवरी को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल में छात्रा भर्ती होने के बाद प्रबंधन का दावा है कि पूरे मामले की तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दे दी थी। इसके बावजूद चित्रगुप्त नगर पुलिस 6, 7 और 8 जनवरी तक खामोश रही। 9 जनवरी को छात्रा के परिजनों को अस्पताल के ही एक डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, तब परिजनों ने इसको लेकर एफआईआर चित्रगुप्त नगर थाना में दर्ज किया। लेकिन, इसके बाद भी पुलिस ने इस पूरे मामले में चुप्पी साधे रही। परिजन थाना प्रभारी से बार- बार जांच की मांग करते रहे, रौशनी कुमारी परिजनों की गुहार को नजर अंदाज करती रही। सूचना मिलने के तीन बाद भी वो जांच के लिए हॉस्टल नहीं गई। उन्होंने अपने ड्राइवर को वहां भेजकर हॉस्टल से डीवीआर मंगवाया। घटना के तीन बाद हॉस्टल में लगे सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर को पुलिस जब्त की। हॉस्टल में छात्रा के कमरे को लॉक नहीं किया। जिसकी वजह से हॉस्टल संचालक ने छात्रा के कमरे से बाहर निकलने पर कमरे को साफ कर दिया और चादर भी धूल दिया। जिससे साक्ष्य समाप्त हो गए।