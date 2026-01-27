27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

पटना गर्ल्स हॉस्टल कांड: NEET छात्रा रेप-मर्डर केस में SHO सस्पेंड, जानिए कितनी है उनके पास संपत्ति

पटना गर्ल्स हॉस्टल मामले में सस्पेंड चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी रोशनी कुमारी आभूषण की शौकीन हैं। इस बात का खुलासा उनकी ओर से किए गए 2023–24 का एसेट डिक्लरेशन में है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 27, 2026

रोशनी कुमारी। फोटो -पत्रिका

पटना में NEET छात्रा से कथित रेप-मौत मामले में चित्रगुप्त नगर पुलिस की वजह से पटना पुलिस की भद पिट गई। चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी के एक के बाद एक आधारहीन दावे ने पुलिस की जांच पर ही सवाल खड़े कर दिए। पत्रकारों के सवाल से अब पुलिस भागते फिर रही है। हालांकि सरकार ने आनन-फानन में एसआईटी का जरूर गठन किया। लेकिन, इसके बाद भी चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी की भूमिका को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पटना एसएसपी ने शनिवार को चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी रौशनी कुमारी को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड थाना प्रभारी रोशनी कुमार आभूषण की शौकीन हैं।

क्यों हुई कार्रवाई?

पटना पुलिस की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस नोट में SHO पर मामले की जानकारी जुटाने में लापरवाही, समय पर जरूरी कार्रवाई नहीं करने, संवेदनशील केस होने के बावजूद प्रारंभिक जांच को गंभीरता से नहीं लिया। इसको लेकर पटना के एसएसपी ने SHO रौशनी कुमारी को कर्तव्य में घोर लापरवाही का दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया।

SHO की संपत्ति का ब्योरा आया सामने

सस्पेंड के बाद SHO रौशनी कुमारी का 2023–24 का एसेट डिक्लरेशन जो सार्वजनिक किया है उसके अनुसार उनके पास नकद: 25,000 रुपये, मोतिहारी में 25,000 रुपये, SBI बिश्वेश्वरैया भवन पटना में 2,35,000 रुपये हैं। अर्थात- कुल बैंक बैलेंस: 2,60,000 रुपये हैं। इसके साथ ही एक रॉयल एनफील्ड (2022 मॉडल) है। रोशनी कुमारी आभूषण की बहुत ही शौकीन है। उनके पास 232 ग्राम सोना, 2 ग्राम का हीरा और 400 ग्राम चांदी भी है। उनकी ओर से शेयर किए गए संपत्ति विवरण में किसी भी प्रकार का शेयर, बॉन्ड या अन्य निवेश की चर्चा नहीं है।

 लापरवाही पूरी कहानी

शंभू हॉस्टल में रहने वाली छात्रा को 6 जनवरी को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल में छात्रा भर्ती होने के बाद प्रबंधन का दावा है कि पूरे मामले की तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दे दी थी। इसके बावजूद चित्रगुप्त नगर पुलिस 6, 7 और 8 जनवरी तक खामोश रही। 9 जनवरी को छात्रा के परिजनों को अस्पताल के ही एक डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, तब परिजनों ने इसको लेकर एफआईआर चित्रगुप्त नगर थाना में दर्ज किया। लेकिन, इसके बाद भी पुलिस ने इस पूरे मामले में चुप्पी साधे रही। परिजन थाना प्रभारी से बार- बार जांच की मांग करते रहे, रौशनी कुमारी परिजनों की गुहार को नजर अंदाज करती रही। सूचना मिलने के तीन बाद भी वो जांच के लिए हॉस्टल नहीं गई। उन्होंने अपने ड्राइवर को वहां भेजकर हॉस्टल से डीवीआर मंगवाया। घटना के तीन बाद हॉस्टल में लगे सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर को पुलिस जब्त की। हॉस्टल में छात्रा के कमरे को लॉक नहीं किया। जिसकी वजह से हॉस्टल संचालक ने छात्रा के कमरे से बाहर निकलने पर कमरे को साफ कर दिया और चादर भी धूल दिया। जिससे साक्ष्य समाप्त हो गए।

ये भी पढ़ें

पटना गर्ल्स हॉस्टल कांड: NEET छात्रा के अंडरगारमेंट से मिले स्पर्म, 6 युवकों के DNA सैंपल से खुलेगा राज
पटना
पटना हॉस्टल कांड

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

27 Jan 2026 02:37 pm

Published on:

27 Jan 2026 02:35 pm

Hindi News / Bihar / Patna / पटना गर्ल्स हॉस्टल कांड: NEET छात्रा रेप-मर्डर केस में SHO सस्पेंड, जानिए कितनी है उनके पास संपत्ति

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.