NEET छात्रा मौत कांड: पटना गर्ल्स हॉस्टल केस में SIT जांच तेज, थानाप्रभारी रोशनी भी जांच के घेरे में

शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद से ही चित्रगुप्त नगर थाना पुलिस की संवेदनशीलता और जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़िता के परिजनों की ओर से छात्रा के साथ रेप मामले में एफआईआर दर्ज कराया गया था, लेकिन चित्रगुप्त नगर पुलिस इस पूरे मामले को'सुसाइड' का रूप देने में लगी थी। जबकि पीड़िता के परिजन छात्रा के शरीर पर चोट के निशान का हवाला देकर उसके साथ जबरदस्ती की बात कह रहे थे। इस पूरे मामले की सूचना मिलने के बाद भी चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी रौशनी की लापरवाही की वजह से सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे थे? एसएचओ ने खुद मौके पर जाने के बजाय अपने प्राइवेट ड्राइवर से सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर लाने के लिए भेजा था। इस घटना के सामने आने के बाद से ही रौशनी कुमारी कठघरे में खड़े हो गई थी। मामले के तुल पकड़ने पर पुलिस मुख्यालय की ओर से इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा पटना पुलिस से लेकर एसआईटी को दे दिया गया था। लेकिन, जांच से अलग हटने के बाद भी रौशनी कुमारी की इस पूरे मामले में सक्रियता कई सवाल खड़े कर रहे थे।