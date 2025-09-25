Patrika LogoSwitch to English

पटना

Patna Metro: फेज-2 में बिहटा और एम्स तक पहुंचेगी मेट्रो, पहला चरण इसी महीने होगा चालू

Patna Metro: इसी महीने शुरू होने वाली पटना मेट्रो का पहला चरण आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक, 6.20 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। दूसरे चरण में मेट्रो का विस्तार बिहटा हवाई अड्डे और एम्स तक किया जाएगा।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 25, 2025

patna metro
patna metro (photo- patrika)

Patna Metro: बिहार की राजधानी पटना आने वाले दिनों में मेट्रो के नए युग में प्रवेश करने जा रही है। लंबे इंतजार के बाद इस महीने के अंत तक पटना मेट्रो रेल परियोजना का पहला चरण शुरू होने जा रहा है। नगर विकास एवं आवास मंत्री जिवेश कुमार ने बताया कि पहले चरण में 6.20 किलोमीटर लंबे प्राथमिक कॉरिडोर पर आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक मेट्रो ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। इसमें जीरो माइल, भूतनाथ और खेमनीचक जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल होंगे।

फेज-2 का विस्तार: बिहटा और एम्स

सरकार की योजना केवल पहले चरण तक सीमित नहीं है। फेज-2 में मेट्रो का विस्तार करते हुए बिहटा एयरपोर्ट, एम्स और पटना के कई अहम इलाकों को जोड़ा जाएगा। इससे राजधानी की आवाजाही और अधिक सुविधाजनक होगी और सड़क जाम जैसी पुरानी समस्याओं से भी मुक्ति मिलेगी।

2005 से आज तक: पटना की बदलती तस्वीर

बिहार ने पिछले दो दशकों में विकास की लंबी यात्रा तय की है। 2005 से पहले राजधानी पटना और राज्य के कई शहरों की तस्वीर बेहद अलग थी—सड़कों पर गड्ढे, बजबजाती नालियां, कचरे के ढेर और बुनियादी ढांचे का अभाव। उस दौर में शहरों में न तो सार्वजनिक परिवहन की ठोस व्यवस्था थी और न ही शहरी विकास की स्पष्ट योजना।

लेकिन 2005 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे, स्वच्छता और परिवहन के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक पहल की। आज वही बिहार, जो कभी गंदगी और बदहाली के लिए जाना जाता था, मेट्रो रेल, स्मार्ट रोड, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता अभियानों के जरिए देशभर में अपनी नई पहचान बना रहा है।

‘स्वच्छता ही सेवा’ और मेट्रो

“स्वच्छता ही सेवा-2025” कार्यक्रम के दौरान मंत्री जिवेश कुमार ने बताया कि बिहार में 17 सितंबर से शुरू हुआ स्वच्छोत्सव इस बार 29 अक्टूबर तक चलेगा। पहले जहां शहरों में कचरे के अंबार आम बात थे, वहीं अब शहरी निकायों की मेहनत से शहर का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले वर्ष तक बिहार के सभी शहर पूरी तरह से कचरा-मुक्त हों।

स्वच्छता मिशन के साथ-साथ मेट्रो रेल परियोजनाएं भी बिहार के शहरी विकास की नई दिशा तय कर रही हैं। ये पहल सिर्फ़ आवागमन या सफाई तक सीमित नहीं हैं, बल्कि राज्य की आर्थिक और सामाजिक संरचना में बड़े बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

नया पटना: बेहतर यातायात और सुरक्षित शहर

पटना मेट्रो प्रोजेक्ट से राजधानी के नागरिकों को न सिर्फ़ बेहतर और सुरक्षित परिवहन मिलेगा, बल्कि यातायात जाम जैसी पुरानी समस्याओं से भी राहत मिलेगी। मेट्रो के नेटवर्क के विस्तार से रोज़गार, निवेश और व्यवसायिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। यह परियोजना सिर्फ़ एक परिवहन व्यवस्था नहीं, बल्कि उस बदलाव की प्रतीक है, जो बिहार ने पिछले दो दशकों में हासिल किया है।

राष्ट्रीय

Bihar news

Published on:

25 Sept 2025 12:58 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Patna Metro: फेज-2 में बिहटा और एम्स तक पहुंचेगी मेट्रो, पहला चरण इसी महीने होगा चालू

