Patna Metro: फेज-2 में बिहटा और एम्स तक पहुंचेगी मेट्रो, पहला चरण इसी महीने होगा चालू

Patna Metro: बिहार की राजधानी पटना आने वाले दिनों में मेट्रो के नए युग में प्रवेश करने जा रही है। लंबे इंतजार के बाद इस महीने के अंत तक पटना मेट्रो रेल परियोजना का पहला चरण शुरू होने जा रहा है। नगर विकास एवं आवास मंत्री जिवेश कुमार ने बताया कि पहले चरण में 6.20 किलोमीटर लंबे प्राथमिक कॉरिडोर पर आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक मेट्रो ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। इसमें जीरो माइल, भूतनाथ और खेमनीचक जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल होंगे।