Bihar Election: मुस्लिम उम्मीदवारों को जिताने के लिए PK ने बनाया धांसू प्लान, तेजस्वी से भी की बड़ी अपील

बिहार में मुसलमानों की आबादी लगभग 17 प्रतिशत है। किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में उनकी संख्या अधिक है। जबकि दरभंगा, मधुबनी, रोहतास, नालंदा, पटना, मुंगेर और भागलपुर में भी उनकी अच्छी खासी संख्या है। इसके अलावा, बिहार में अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) की आबादी 36 प्रतिशत है, जिसमें 10।5 प्रतिशत मुस्लिम हैं।