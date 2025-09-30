Patna Metro: 4.5 किमी ट्रैक पर तीन राउंड टेस्ट रन पूरा, रिपोर्ट के बाद तय होगी उद्घाटन की तारीख

CMRS टीम ने सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मेट्रो की तकनीकी और सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। बैरिया डिपो में रखरखाव के काम, उपकरणों की कार्यप्रणाली और सुरक्षा मानकों का परीक्षण भी किया गया। अधिकारियों के मुताबिक, 16 सितंबर को CMRS टीम ने 22 बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज की थी, जिनमें ट्रैक और स्टेशन संबंधी तकनीकी सुधारों की जरूरत थी। सोमवार के निरीक्षण में इन कमियों में हुई प्रगति को भी देखा गया।