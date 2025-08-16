बालू कारोबारी रमाकांत यादव के हत्यारे का पटना में हाफ एनकाउंटर, पढ़िए कौन है कुख्यात अपराधी अंशु

पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी। कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि अंशु 10 जुलाई को रानी ताला थाना क्षेत्र में रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दिया था। पुलिस ने जब इस मामले में मंटू कुमार और बिट्टू कुमार को गिरफ्तार किया तो अंशु के संबंध में पता चला। उनकी निशानदेही पर ही पुलिस ने उसे यूपी से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार अंशु उर्फ दिव्यांशु का नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया था। शुक्रवार को ही उसे लखनऊ से हिरासत में लेकर पटना लाया गया था।